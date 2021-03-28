「樓梯間要開燈+不關大門」萬華男揮拔釘器咆哮　怪要求嚇跑住戶

記者邱中岳／台北報導

北市1名男子在多年前搬進萬華一處公寓，但因樓梯間開關燈的問題，以及大樓開關門的事情與住戶發生糾紛，最後李姓男子甚至拿出拔釘器在公寓大門口咆哮，警方到場後將他壓制在地，最後帶回派出所保護管束。

警方調查，63歲的李姓男子，3年前搬進北市萬華區1處公寓住宅，但是一搬進來就要求住戶樓梯間的燈要隨時開著，且公寓大門也不得關閉，有住戶不滿認為這樣浪費電，且又可能有安全上的疑慮。



▲男住戶要求樓梯間電燈不要關，大門要敞開引發住戶不滿，持拔釘器樓梯間狂揮被壓制。（圖／記者邱中岳翻攝）

但李姓男子行徑相當誇張，只要發現燈沒打開，或者是公寓大門被關上，就會指責其他住戶，最後雙方不斷爆發爭執，李男辯稱，曾經因為被關燈跌倒，甚至還嚴重要去開刀住院，與其他住戶僵持不下。

李男為了捍衛自己的要求，竟在2020年間涉嫌持鐵製的拔釘器在樓梯間揮舞，甚至情緒激動地大聲咆哮，警方獲報後到場，要求李男放下拔釘器，但他不聽勸，最後被壓制帶回派出所保護管束。

因為李男這3年的騷擾，且常常與住戶發生大小糾紛、恩怨，不少住戶也為此搬離該公寓，就是為了躲避這位惡鄰居，警方也將加強該公寓巡邏，避免有暴力事件發生。

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