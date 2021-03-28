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社會 社會焦點 保障人權

四海幫分子涉強盜逃亡12年新竹落網　再犯5案變「6條通」

記者邱中岳／台北報導

北市警方針對轄內重要逃犯逕行拘捕，鎖定1名曾在21歲犯下強盜案的四海幫份子，該名男子未到案遭發布通緝，竟跑路到花東躲藏，最後躲往新竹被跟監警方鎖定，警方赫然發現男子逃亡期間又涉及其他案件，總共身揹6條通緝。

警方調查，41歲的朱姓男子原本為四海幫成員，2001年夥同未成年小弟在中正區與一名男子談判，趁隙持槍械搶奪男子物品後逃逸，因地檢署開庭時未到案，遭台北地檢署發布通緝，朱男隨即往東部潛逃。

▲▼四海幫朱姓成員，21歲涉強盜案被通緝，逃亡12年落網。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲四海幫朱姓成員，21歲涉強盜案被通緝，逃亡12年落網。（圖／記者邱中岳翻攝）

朱男從2009年首遭發布通緝後，就躲藏在花蓮一帶，平常靠著在釣蝦場、串燒店打零工維生，又因在花蓮涉及2件詐欺、侵占以及2件偽造文書等5案，遭4個地檢署以及1個地方法院發布通緝。

最後警方查出朱男又逃往新竹躲藏，派人前往新竹市北區一帶埋伏，在路邊堵到朱男，他原本還不坦承通緝犯身分，警方透過「人臉辨識」才讓朱嫌坦承犯行，訊後也依法將人送辦歸案。

警方懷疑，原本躲藏在花蓮的朱姓男子，近期北上新竹有可能是投靠親友，但因朱嫌在路邊遭查獲，所以後續也將追查是否有親友協助藏匿共犯。

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