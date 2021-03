警「雙膝跪頸」壓死女嫌！她上銬赤腳慘死路邊　恐怖影片曝光

記者吳美依/編譯

墨西哥圖盧姆(Tulum)27日發生執法過當案件。薩爾瓦多籍婦女亞里亞薩(Victoria Salazar Arriaza)被一名女警以「雙膝重壓頸部」的方式壓制在地。她趴在馬路上,奮力扭動身軀,不斷掙扎哭喊,稍晚不幸死亡,赤腳遺體被抬到警車上。上述過程全被拍攝下來,且情節彷彿美國「佛洛伊德之死」翻版,引發各界譁然。

金塔納羅奧州(Quintana Roo)檢察官蒙特斯(Oscar Montes)引述驗屍結果指出,亞里亞薩死於頸部骨折,「第一、二節脊椎斷裂的上脊椎部分骨折」導致喪命。他說,這些傷勢與「死者在拘捕期間承受的逼供手段一致且相符」,也指出警方「不合乎比例原則」使用武力。

tw // police brutality



my platform isn’t huge but at least i wish my oomfs will see this. recently, in tulum (mexico) three policemen k!lled an innocent woman by suffocating her, she begged for mercy, yet was ignored until she d!ed. pls help spread the word



NO MURIO, LA MATARON pic.twitter.com/trXBfEyrkM