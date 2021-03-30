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警「雙膝跪頸」壓死女嫌！她上銬赤腳慘死路邊　恐怖影片曝光

記者吳美依／編譯

墨西哥圖盧姆（Tulum）27日發生執法過當案件。薩爾瓦多籍婦女亞里亞薩（Victoria Salazar Arriaza）被一名女警以「雙膝重壓頸部」的方式壓制在地。她趴在馬路上，奮力扭動身軀，不斷掙扎哭喊，稍晚不幸死亡，赤腳遺體被抬到警車上。上述過程全被拍攝下來，且情節彷彿美國「佛洛伊德之死」翻版，引發各界譁然。

金塔納羅奧州（Quintana Roo）檢察官蒙特斯（Oscar Montes）引述驗屍結果指出，亞里亞薩死於頸部骨折，「第一、二節脊椎斷裂的上脊椎部分骨折」導致喪命。他說，這些傷勢與「死者在拘捕期間承受的逼供手段一致且相符」，也指出警方「不合乎比例原則」使用武力。

《半島電視台》報導，檢察官辦公室已經展開調查，準備針對4名涉案員警提出謀殺指控。總檢察長辦公室一名發言人表示，3名男警與1名女警正在接受訊問，但目前仍不清楚亞里亞薩被拘捕的原因。

根據當地媒體報導，員警收到「擾亂公共秩序」通報，才會到場處理。36歲的亞里亞薩持有人道主義救援簽證，來到墨西哥已經3年，育有2名女兒。

此案與2020年引發全球反種族主義「黑人的命也是命」運動的「佛洛伊德之死」太過相似，在墨西哥國內引發譁然。總統歐布拉多（Andrés Manuel López Obrador）29日譴責此案，「她被殘忍對待並謀殺，這讓我們感到羞愧又痛苦」。內政部次長恩西納斯（Alejandro Encinas）也直批「警察濫用職權」。

薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）承諾好好照顧死者的2個女兒，也呼籲墨西哥採取「全面法律行動」，嚴格究責加害者，「我們要求的只是正義」。

►《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事

 
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