南投縣表揚模範兒童和總統獎入選人　街頭藝人白芯羽分享生命故事

▲白芯羽（左）父女倆從事街頭藝人工作，勤做公益，獲入選總統教育獎和南投縣府表揚。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

4月4日兒童節將屆，南投縣政府今天公開表揚155位模範兒童和5位總統教育獎入選學生；今年就讀國二的白芯羽，克服家境和兒時嚴重斜視等挑戰，4歲起就與父親一起從事街頭藝人工作、做公益，靠著鋼琴、吉他等多項樂器帶給人們歡笑和感動，更入選總統教育獎，生命故事令人敬佩。

縣府上午在日月潭教師會館舉辦兒童節慶祝大會，魚池國小學童以精彩的「防疫大作戰」開場歌舞迎賓，並由副縣長陳正昇為多位模範兒童頒獎。

▲兒童節將屆，南投縣政府於日月潭表揚模範兒童。（圖／南投縣政府提供）

今年總統教育獎入選學生中，明潭國中2年級生白芯羽年幼時因嚴重斜視開刀矯正，在父親白昇偉教導鼓勵下，努力自學鋼琴、吉他、烏克麗麗、木箱鼓、彈琵琶，年僅4歲就考取高雄縣市、南投縣街頭藝人證照。

雖然家中經濟收入微薄且不穩定，白家父女仍樂在表演，還常一起投入公益演出；白芯羽說，自己熱愛的才藝能得到眾人掌聲，還能藉此幫助他人，讓大家開心，自己更開心。

而獲得模範兒童表揚的學生，包括營盤國小高同學、萬豐國小張同學、魚池國小王同學、大成國小梁同學等，不僅學業優異，而且在體育、才藝等各方面也都有傑出表現。



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