　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

搶兒童財！全台最大樂高店進駐台中　20萬顆積木拼高美濕地超壯觀

▲全台最大樂高店進駐台中，20萬顆積木拼高美濕地超壯觀。（圖／記者游瓊華攝）

▲全台最大樂高店進駐台中。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

全台最大樂高授權專賣店搶在兒童節前夕開幕，進駐台中大遠百，店內最吸睛的莫過於使用超過20萬顆積木，所打造出的高美濕地馬賽克牆。老虎城購物中心在4月4日、5日兩天推出真人夾娃娃大賽，冠軍可以獲得2000元火鍋餐券。廣三SOGO百貨則配合奇幻武俠布袋戲新戲上檔，推出主角木偶見面會搶客。

▲全台最大樂高店進駐台中，20萬顆積木拼高美濕地超壯觀。（圖／記者游瓊華攝）

▲全台最大樂高店進駐台中，20萬顆積木拼高美濕地超壯觀。（圖／記者游瓊華攝）

業者表示，台中店占地120坪，除了大型馬賽克牆外，當中還有以台中洲際棒球場為靈感來源，設計出店中特色積木大型造景，即日起至4月18日，消費滿額可以獲得首次在台亮相的樂高LOGO托特包，印滿歷年來樂高商標的演變。

位於廣三SOGO的大霹靂直營店則表示，布袋戲戲迷多半是忠實粉絲且熱愛收藏，在業績表現上每月都穩定的成長約2%，館內過去銷售最佳的莫過於5萬起跳的大型木偶，4月配合布袋戲即將開播的《東離劍遊紀》第三季，將在4月25日，舉辦人偶見面會，現場將有專業操偶師帶來本尊木偶「藐烽雲、挹天癒」與大家見面。

▲全台最大樂高店進駐台中，20萬顆積木拼高美濕地超壯觀。（圖／記者游瓊華攝）

▲位於廣三SOGO的大霹靂直營店也有兒童節活動。（圖／記者游瓊華攝）

ET快訊
黃鐙輝道歉了！公主抱女星「手直接抓胸部」　節目刪畫面反被罵爆
長賜號天價賠償「船東負責」！日網友集體崩潰：台灣最壞
「福原愛沒愛過江宏傑！」精神醫3面向大膽分析：以前放閃都是演

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

搶兒童財！全台最大樂高店進駐台中　20萬顆積木拼高美濕地超壯觀

激省超過5千！萬國通路推帛琉款行李箱　家樂福4分店限量30個開賣

國內「宅度假」正夯！新竹五星級旅宿　6大熱門景點一次走透

全台唯一布袋戲主題飯店！縮小版演出舞台　史艷文、苦海女神龍現身

繁忙生活求放鬆！廚佛Fred端療癒料理　左岸咖啡館煙燻三明治美味噴香

【廣編】溫柔不間斷！刷樂慶30週年　將連續5年贊助偏鄉口腔保健

家樂福揪美牛萊劑超標自主下架　桃市衛生局：擴大抽驗不同批肉品

月底大放送！頂呱呱連2天「69折爽吃1斤雞」　原味、辣味一次擁有

50～100L大容量儲水桶爆量搶買　泡澡桶需求也大增

車位少傳怨聲…Google評價卻4.3！義享時尚喊冤：絕沒刪負評

保育類「東方蜂鷹」攻擊虎頭蜂窩 聲東擊西引開守衛蜂...成功開吃

限速50！2騎士狂飆直接「雙殺」　網：相機牌+路旁停警車=送分題

侯佩岑母女大吵..林月雲動怒：說完了沒？　「不能想像妳去天堂」哭求她健檢

高興就癲癇失憶！每天發作35次　伴侶不敢開口求婚：怕她忘記我

網傳南港山中有「恐龍低鳴聲！」　她播放影片起雞皮：聽過3次了

錢薇娟曝《全明星運動會》藍隊3金主！　大讚小春暖舉…再吐槽「講話好慢」ＸＤ

上阿婆灣險遭「幹譙阿嬤媳婦」擊落　重機女知情後籲：別造成他人困擾

九成男生做不到？實測網路流言 兩性PK戰女性大成功在旁笑翻

夫盼落跑的「憤怒鳥新娘」回家　她用口紅塗衛生棉裝月經拒行房

張鈞甯瘦了！哀嘆：有不得已的苦衷...　讚陳意涵兒子爆炸可愛想生了？「想也沒用」

搶兒童財！全台最大樂高店進駐台中　20萬顆積木拼高美濕地超壯觀

激省超過5千！萬國通路推帛琉款行李箱　家樂福4分店限量30個開賣

國內「宅度假」正夯！新竹五星級旅宿　6大熱門景點一次走透

全台唯一布袋戲主題飯店！縮小版演出舞台　史艷文、苦海女神龍現身

繁忙生活求放鬆！廚佛Fred端療癒料理　左岸咖啡館煙燻三明治美味噴香

【廣編】溫柔不間斷！刷樂慶30週年　將連續5年贊助偏鄉口腔保健

家樂福揪美牛萊劑超標自主下架　桃市衛生局：擴大抽驗不同批肉品

月底大放送！頂呱呱連2天「69折爽吃1斤雞」　原味、辣味一次擁有

50～100L大容量儲水桶爆量搶買　泡澡桶需求也大增

車位少傳怨聲…Google評價卻4.3！義享時尚喊冤：絕沒刪負評

AZ疫苗第一週「近萬人接種」　醫憂速度太慢：效期內可能打不完

富邦輪休仍大勝16分　領航猿明天作客新竹爭最終季後賽門票

花69元買海螺啃到147萬「龍珠」！　女激動想哭：能救媽媽了

喊對岸「大哥」是抱大腿？ 趙少康回女記者：喊妳大姐也不是抱妳大腿

每月平均生日4次！騙慶生橫行新北狂吃霸王餐　警怎抓都不怕

「欸你這週要幹嘛」開球超高人氣　妹妹認江坤宇為弟弟

今晚想來點水果烤雞！5道「氣炸鍋食譜」超簡單　料理小白秒上手

快訊／開到睡著！新北21歲男自撞「秀朗橋分隔島」翻車

桃園青埔快速發展　鄭文燦：陽明交通大學獲核定設青埔校區

直擊／「碧潭水舞秀」尾聲獻14超暖字　30米水幕投影、加碼星光草皮

勇氣+9騎士載熱褲妹秀操作 跨雙黃線超警車下秒直接GG...

消費熱門新聞

秀泰生活遛小孩　週週送兒童超跑

大放送！頂呱呱連2天「69折吃1斤雞」

抹茶控暴動！全聯推12款職人甜點

換季紅癢有解！洗衣精選擇學問大

珍藏10年高粱最後剩香氣？酒友力薦高CP老酒

限時5天搶吃漢堡王17.6盎司牛肉堡

花59元中了！全家千萬發票得主出爐

帛琉行李箱省5千　家樂福限量開賣

開幕傳怨聲評價卻4.3　義享喊冤：絕沒刪負評

股市小白早餐投資法　三年創下六百倍收益

全家最新糖炒栗子霜淇淋超濃郁！

肯德基推代碼神券　優惠一整年

50～100L大容量儲水桶　需求大熱

更多熱門

相關新聞

嘉義市趣味闖關拉近親子距離

嘉義市趣味闖關拉近親子距離

兒童節即將到來，市府於27日結合中華全齡教育協會、嘉義市公益社教協會、嘉義市希望種子兒童暨青少年成長協會及嘉義市志願服務協會在兒童福利服務中心舉辦110年度「幸福嘉義童歡慶-親子趣味闖關活動」，以親子趣味闖關為主題，將兒童權利公約、城市美學及傳統文化的精神融入其中。

兒藝節燈會大禮包　200店家集點免費換

兒藝節燈會大禮包　200店家集點免費換

兒童節高雄美術館連4天免費玩！

兒童節高雄美術館連4天免費玩！

小「陳妍希」當選模範兒童

小「陳妍希」當選模範兒童

兒童節來新竹玩　市府推散步小旅行

兒童節來新竹玩　市府推散步小旅行

關鍵字：

老虎城樂高霹靂布袋戲兒童節

讀者迴響

熱門新聞

莫斯科地鐵驚見「時空旅人」

20歲嫩妻每夜激戰公公！「精心佈局7年」陰謀被挖

美國看不下去了！　白宮願意幫助「長榮脫困」蘇伊士運河

周揚青被抓包「陪羅志祥減肥」！

2.7克「粉嫩阿牛」撐1天當小天使

新船歪沈影片曝光！旗津港下水「往左急傾」

台灣不親中最紅的藝人是誰？PTT狂點名「這個女巨星」

LINE預告終止「號碼登入」！須盡快轉移帳號

鳳梨被女網友嗆「台客」

清明節「嬰兒車變重」　爸：先生哪位

好市多停車場被塞爆　硬起反擊了

無印良品挺新疆棉股價大跌　市值蒸發229億

抵制新疆棉花！「LV」成下一目標　陸網急護航

陳奕迅挺新疆棉解約　老婆IG滿滿Nike被灌爆

宋智孝甜勾金鍾國「我男朋友」！

更多

最夯影音

更多
保育類「東方蜂鷹」攻擊虎頭蜂窩 聲東擊西引開守衛蜂...成功開吃

保育類「東方蜂鷹」攻擊虎頭蜂窩 聲東擊西引開守衛蜂...成功開吃
限速50！2騎士狂飆直接「雙殺」　網：相機牌+路旁停警車=送分題

限速50！2騎士狂飆直接「雙殺」　網：相機牌+路旁停警車=送分題

侯佩岑母女大吵..林月雲動怒：說完了沒？　「不能想像妳去天堂」哭求她健檢

侯佩岑母女大吵..林月雲動怒：說完了沒？　「不能想像妳去天堂」哭求她健檢

高興就癲癇失憶！每天發作35次　伴侶不敢開口求婚：怕她忘記我

高興就癲癇失憶！每天發作35次　伴侶不敢開口求婚：怕她忘記我

網傳南港山中有「恐龍低鳴聲！」　她播放影片起雞皮：聽過3次了

網傳南港山中有「恐龍低鳴聲！」　她播放影片起雞皮：聽過3次了

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面