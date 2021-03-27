搶兒童財！全台最大樂高店進駐台中　20萬顆積木拼高美濕地超壯觀

▲全台最大樂高店進駐台中。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

全台最大樂高授權專賣店搶在兒童節前夕開幕，進駐台中大遠百，店內最吸睛的莫過於使用超過20萬顆積木，所打造出的高美濕地馬賽克牆。老虎城購物中心在4月4日、5日兩天推出真人夾娃娃大賽，冠軍可以獲得2000元火鍋餐券。廣三SOGO百貨則配合奇幻武俠布袋戲新戲上檔，推出主角木偶見面會搶客。

▲全台最大樂高店進駐台中，20萬顆積木拼高美濕地超壯觀。（圖／記者游瓊華攝）



業者表示，台中店占地120坪，除了大型馬賽克牆外，當中還有以台中洲際棒球場為靈感來源，設計出店中特色積木大型造景，即日起至4月18日，消費滿額可以獲得首次在台亮相的樂高LOGO托特包，印滿歷年來樂高商標的演變。

位於廣三SOGO的大霹靂直營店則表示，布袋戲戲迷多半是忠實粉絲且熱愛收藏，在業績表現上每月都穩定的成長約2%，館內過去銷售最佳的莫過於5萬起跳的大型木偶，4月配合布袋戲即將開播的《東離劍遊紀》第三季，將在4月25日，舉辦人偶見面會，現場將有專業操偶師帶來本尊木偶「藐烽雲、挹天癒」與大家見面。

▲位於廣三SOGO的大霹靂直營店也有兒童節活動。（圖／記者游瓊華攝）