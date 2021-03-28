兒童節來和動物玩　台南頑皮世界是親子同歡好去處

▲台南頑皮世界動物園推出「玩樂總動員」，號召全台大小朋友兒童節來和動物一起玩玩具，透過動物解說學習保育，還有闖關遊戲拿獎品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

今年兒童節連假，來一場寓教於樂的親子假期！台南頑皮世界動物園推出「玩樂總動員」，號召全台大小朋友來和動物一起玩玩具，透過動物解說學習保育、幫忙製作動物玩具、還有闖關遊戲拿獎品，有玩、有學習。

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擁有兩千隻、近3百種動物的頑皮世界，是南台灣最大動物園。園內許多溫和可愛的動物，能和遊客近距離親近互動，最驚喜的是不時有孔雀、黑天鵝，在園區裡一起散步！人氣動物多不勝數，有水豚、長頸鹿、藪貓、科摩多龍、羊駝、袋鼠、斑馬、駱駝、龍貓、天竺鼠、紅鶴、企鵝、大嘴鳥…等等。其中，呆萌的水豚互動及餵食體驗，更是許多人推薦必體驗的項目。

一改過去在動物園只能遠距離走馬看花，頑皮世界在今年兒童節連假，推出羊駝、侏儒山羊、鸚鵡的「動物健檢櫥窗」，透過獸醫師解密動物知識，希望遊客不只能與動物近距離互動，還能學習動物保育知識，寓教於樂。還有長臂猿、狐獴、藪貓、鸚鵡的「動物解說學堂」，由保育員介紹動物們如何透過玩具，增加豐富化行為，現場將開放有獎徵答拿紀念鑰匙圈！

除了和超萌動物互動玩耍，頑皮世界還舉辦「動物童樂會」。大小朋友可以幫忙動物製作玩具、模仿動物行為闖關拿獎品，也有街頭藝人魔術表演、還能品嘗胖卡車特色美食，一整天有玩、有逛、有學習，將美好的出遊回憶帶回家。

2021年4月2日至5日兒童節四天連假，門票有優惠，更多資訊可至頑皮世界官網https://www.wanpi.com.tw查詢。

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