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嘉義市兒童節　趣味闖關拉近親子距離

▲市長黃敏惠與孩子們一起趣味闖關歡慶兒童節。（圖／嘉義市政府提供）

▲市長黃敏惠與孩子們一起趣味闖關歡慶兒童節。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

兒童節即將到來，市府於27日結合中華全齡教育協會、嘉義市公益社教協會、嘉義市希望種子兒童暨青少年成長協會及嘉義市志願服務協會在兒童福利服務中心舉辦110年度「幸福嘉義童歡慶-親子趣味闖關活動」，以親子趣味闖關為主題，將兒童權利公約、城市美學及傳統文化的精神融入其中。市長黃敏惠也到現場陪伴小朋友一起玩遊戲，歡笑聲及尖叫聲不斷，小朋友們都充滿著熱情與活力。

▲市長黃敏惠與孩子們一起趣味闖關歡慶兒童節。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠表示，嘉義市兒童人口比例占全市人口的1/5，市府團隊重視成長的每位孩子，希望孩子們能幸福、快樂、安全的環境裡茁壯，活動規劃了2歲以下的趣味親子抓週活動，抓週傳統是對孩子的祝福與期望，也隱含著希望孩子能快樂成長；2-5歲的城市美學趣味闖關活動；5-12歲的兒權小巨人闖關活動，透過遊戲讓孩子們了解兒童權利公約，最後祝福在「嘉」的寶貝們兒童節快樂!

▲市長黃敏惠與孩子們一起趣味闖關歡慶兒童節。（圖／嘉義市政府提供）

今日活動現場，大朋友與小朋友的加油及歡笑聲四起，活動項目包括：親子合力進行成長小巨人、兒權向前行、愛與家童在、美術藝術萌寶創、製材木頭萌寶遊等闖關活動，藉由闖關活動促進親子情感共融，也間接讓家庭重視兒童權利公約、體驗在地城市美學。除了闖關活動以外，也有親子趣味抓週，讓家長透過擲抓週骰子的方式與孩子一同體驗抓週活動，感受有別於傳統文化的趣味性。

▲市長黃敏惠與孩子們一起趣味闖關歡慶兒童節。（圖／嘉義市政府提供）

社會處表示，此次兒童節活動，結合了公私部門的創意發想與巧思，活絡親子間的互動、拉近親子關係，讓歡笑傳遞到幸福城市的每一處，也請市民朋友期待今年暑假的到來，社會處將與民間團體共同規劃出一系列多元趣味的親子育樂活動，以豐富大小朋友的暑期生活，讓大家快樂玩暑假。

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