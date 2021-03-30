雲林偏鄉小學歡慶兒童節　紅螞蟻、南門企業大贊2000炸雞腿 

▲紅螞蟻生命科學有限公司、天下糧倉（南門企業）關懷偏鄉，今贊助崙背國小2000支炸雞腿、750瓶飲品，總市價約10萬元，想讓小學生們感受社會溫暖。 （圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

崙背國小今（30）日舉辦「崙背囝仔～好幸福」兒童節系列活動，透過規畫闖關活動，讓學童融入遊戲體驗，提升孩子學習興趣，而整場活動最讓大家最開心的是，闖關後還有酥炸香雞腿可以吃，讓整個校園內充滿童稚的歡笑聲。

崙背國小校長李秉承與教職員腦力激盪，劃設十全十美、十個關卡，包括愛的圈圈、投石問路、高人一等、同心協力、一鳴驚人、字字珠璣及螃蟹夾石等關卡。李秉承說，其實要讓孩子允文允武，並且覺得「來學校超好玩！」才能開心學習成長。

▲崙背國小今（30）日舉辦「崙背囝仔～好幸福」兒童節系列活動，透過規畫闖關活動，讓學童融入遊戲體驗。（圖／記者蔡佩旻攝）

紅螞蟻生命科學有限公司、天下糧倉（南門企業）關懷偏鄉，今贊助崙背國小2000支炸雞腿、750瓶飲品，總市價約10萬元，想讓小學生們感受社會溫暖。紅螞蟻董事長林明期不諱言，自己是農家子弟，童年家中每月只吃1次臭豆腐解饞，為此更想回饋社會，幫助偏鄉的孩子。

紅螞蟻生命科學有限公司林明期，從地方電視台主持人起家，投入生技產業，以「紅螞蟻」品牌行銷20多年，開發一系列營養保健食品，以口耳相傳方式，打出自己的一片天。打拼事業之餘，發願要回饋偏鄉學校，下一站將前往縣內沿海小校送雞排，扮演起偏鄉學童在教育學習、陪伴上後盾，用愛傳遞給更多需要的人，讓正向的力量無限延伸。

▲崙背國小校長李秉承與教職員腦力激盪，劃設十全十美、十個關卡，讓孩子在歡樂中學習。（圖／記者蔡佩旻攝）



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