南投螢火蟲季開跑　四大賞螢區一路閃亮到七月

▲南投螢火蟲季起跑，4月至7月皆有豐富活動。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

一年一度的賞螢季節即將來臨，被譽為全台最大賞螢基地的南投縣，縣府今年整合資源並與四大賞螢區業者配合，民眾可以享受從四月一路到七月，充滿美食和生態魅力的知性旅行。

南投縣府今天（29日）下午舉辦「2021南投螢火蟲季」行銷宣傳記者會，由副縣長陳正昇主持，宣布南投日月潭地區、竹山鹿谷地區、奧萬大森林遊樂區和北港溪地區等四大區域、橫跨七鄉鎮的四大賞螢區，一系列精采主題活動正式展開。

縣府指出，今年螢火蟲季由日月潭賞螢區打頭陣，4月初至5月中旬推出系列遊程，區域涵蓋大林、桃米、水社、頭社和丹大，結合螢火蟲生態導覽和在地特色DIY，並提供接駁車；接著是竹鹿賞螢區的鳳凰谷自然生態教育園區，4月17日和24日連兩個周末辦理螢光飛舞生態導覽活動，民眾須在生活上提出「綠色貢獻」，如綠色飲食、友善環境等行為，並拍照上傳，才符合報名資格；鹿谷鄉公所賞螢季則從4月10日至5月2日，每周末都有賞螢導覽；杉林溪森林生態園區因海拔較高，螢火蟲出現時間較晚，將於7月推出免費螢火蟲導覽活動。

奧萬大賞螢區的拜訪火金姑遊程，活動採現場報名繳費，4月26日至5月23日每天下午3時至5時，民眾可以到遊客中心報名，一般遊客報名費用150元，在奧萬大策略聯盟商家住宿的遊客享優惠價格100元，園區住宿客則免費參加；位於北港溪賞螢區的泰雅渡假村和惠蓀林場，4月起則有賞螢導覽、優惠住宿套裝行程，民眾可根據理想的遊程做搭配，享受最美好的星空假期。

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