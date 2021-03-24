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南投前縣長李朝卿「涉貪1948萬」　其中9罪判刑108年定讞

▲前南投縣長李朝卿二審遭判22年。(新logo版)（圖／本報資料照）

▲南投縣前縣長李朝卿。（圖／本報資料照，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

南投縣前縣長李朝卿涉藉120多項莫拉克風災復建工程收取賄絡、回扣，共計111罪，不法所得1948萬元，其中8罪被判14年8個月定讞。至於其餘103罪，最高法院24日針對其中9罪駁回上訴，形同定讞，刑期合計108年，加上先前定讞8罪，實際執行刑期將由檢方聲請裁定。

李朝卿2005年12月到2012年11月擔任南投縣長，任內辦理120多項風災復建工程，被控與妻舅簡瑞祺、秘書等人向包商收取賄絡、回扣。2012年11月，檢方兵分多路搜查，在李朝卿辦公室搜出「現金茶葉罐」，聲請羈押獲准，於隔年正式起訴。

南投地方法院審理時，認定李朝卿工程舞弊案件高達111件，其中包括96件回扣案、15件收賄案，共計111罪，犯罪所得總計1948萬元，因此判刑30年、褫奪公權10年。之後，李朝卿不服上訴，二審改判22年、褫奪公權10年。案件再經上訴，最高院認為其中8件原審判決認事用法均無違誤，判刑14年8個月，其餘103發回更審。

台中高分院去年3月更一審判決，認定李收取回扣共103罪，痛批李朝卿明知南投縣山區道路、橋樑每逢風災受損，嚴重傷害縣民生命、財產，卻仍利用工程發包機會索取回扣，對災修工程品質戕害甚鉅，犯後又無悔意，敗壞官箴，共103罪，判處應執行有期徒刑21年、褫奪公權9年。

案經上訴，最高法院24日認為，更一審沒有調查李朝卿實際分得的回扣金額，但該部分涉及量刑輕重及犯罪所得計算，因此撤銷發回更審。不過，其中9項利用觀光建設收受回扣的犯罪事實明確，更一審在此部分判決並無違誤，因此駁回上訴定讞，至於餘下94罪將再發回台中高分院更審。

針對已定讞部分，李朝卿去年已入獄服刑；妻舅簡瑞祺雖非公務員，但與李朝卿等人收取回扣共15次，也遭判刑16年，褫奪公權9年。

▲南投縣長李朝卿赴內政部陳情盼復職。（圖／記者賴映秀攝）

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