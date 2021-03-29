　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

蘇伊士航行規定多！20年船長揭「關鍵領航員」地位：沒他不能開船

▲▼長榮「長賜號」卡在蘇伊士運河上，脫困前恐先得挖出8作奧運泳池規模的淤泥。（圖／路透社）

▲長榮「長賜號」擱淺事件吸引全球關注。擁有近20年資歷的船長也向CNN揭露航行經驗。（圖／路透社）

記者吳美依／編譯

長榮貨輪「長賜號」擱淺邁入第7天，嚴重影響經貿交通，但據最新消息，船體已幾乎完全浮起。擁有近20年資歷的船長古普塔（Yash Gupta）向CNN透露，貨輪通過蘇伊士運河時，有著許多規定與「眉角」，唯有在專業領航員登船協助後才可啟程進入，必須與領航船保持相似速度，也不可以隨意「超船」。

古普塔說，無論從北或南進入運河，船長都必須等待至少一名領航員登船引導，才可啟程，但仍需完全負起安全通行的責任。他解釋，領航員由運河管理局派出，熟悉潮汐、水深與河道寬度，擁有當地地形與氣候環境的專業知識，在船上透過無線電聯絡協調，「基本上就是船長的助手」。

▲▼ 長榮貨輪「長賜號」（Ever Given）23日擱淺蘇伊士運河。（圖／達志影像／美聯社）

▲本次救援長賜號的拖船通常在狹窄河道發揮領航作用。（圖／達志影像／美聯社）

此外，運河管理局轄下也有空中交通管理機構，擁有更大型的雷達與導航設備，同時監測整體航行狀況。而拖船通常在較狹窄河段發揮領航功能。

古普塔說，船隻進入運河後，必須與前方護航船以相似速度航行，保持距離，唯有在河面較寬的幾個地點才被允許「超船」，一共必須花費12至16小時才能完全通過，「你不能突然開始加速，否則2艘船之間的距離會越來越近，最終就會發生碰撞」。

古普塔指出，現在的海上物流需求極高，人們生活中的一切物品幾乎都曾經歷國際船運過程，因此，建造貨輪時就會要求性能，必須盡可能在最短時間內加、減速，避免延誤。他說明，一艘貨輪從最高速度到完全停下來大約需要18英里（大約30公里）與14至16分鐘，每艘船艦的掌舵機制都不相同。

▲▼長榮海運長賜號貨輪在蘇伊士運河擱淺。（圖／路透）

▲蘇伊士運河當局起初表示，長賜號因強風與沙塵暴導致的低能見度，偏離正常航向而擱淺；但之後指出，也可能是技術問題或人為因素釀禍。（圖／路透）

古普塔提到，由於貨櫃通常都堆疊得很高，因此航行時必須特別考量風力強度，「你們可以把它想像成一堵面對著風的堅固高牆」。他也強調，船隻是在水中航行，因此難以控制風力造成的影響，與在強風中開車的感受完全不同。

CNN指出，新冠疫情爆發以前，蘇伊士運河每天平均高達106艘貨輪或郵輪通行，擱淺事件並未經常發生，反而更讓人意外。古普塔認為，航海生活「不可預測但非常有趣」，永遠也不知道下一秒會發生什麼事，「原本水面平靜，船隻穩如磐石，隔天早上醒來就發現暴風雨將要來襲，海浪高達5、6公尺甚至8公尺」。

►更多「大排長榮」系列報導

►《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事

聽Podcast掌握國際局勢

►任天堂SWITCH 動森遊戲主機組＋健身環，限時特價只要12990元！

 
ET快訊
快訊／長賜號80%脫淺「引擎重新啟動」！　回歸正常航線
本土劇女神32歲子宮萎縮老化　醫警告不孕崩潰：怎麼可能
王家梁奪《全明星》MVP網罵翻！　朱木炎「頒獎前突換人」內幕
《飢餓》8女主持候選人開錄　她坦言：我真的不適合

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

即／長賜號80%脫淺「引擎重啟了」！　路透：已回歸正常航線

蘇伊士航行規定多！20年船長揭「關鍵領航員」地位：沒他不能開船

北韓批聯合國「雙標仔」！稱試射展現主權：怎不講美國空襲敘利亞

IS襲擊莫三比克天然氣重鎮！　「12歲兒被斬首」在無助的母親前

運河堵全球96億貨物…90％沒保延誤險！　IKEA有110櫃卡長賜號上

16歲少女中樂透7000萬！18年後花光獎金...超慘現況曝

慈母多敗兒！兄弟檔在家吸毒　媽竟持刀「擋家門」與警對峙30分鐘

直升機墜毀阿拉斯加冰川！機上5人死亡、1人倖存重傷

快訊／長賜號「幾乎完全浮起」！　運河管理局證實：船動了

5歲兒尿褲子遭保母虐打慘死！爸媽監視器目睹「踹頭2分鐘」崩潰

家人過世吃素外送卻來葷鹹酥雞 民眾咬肉絲哽咽：店家害我破戒

超ㄎㄧㄤ！路人神走位「卡待轉區」　騎士找嘸位傻眼：小姐...妳車勒XD

漲潮已過！長賜號脫淺希望落空 船身懸兩岸...專家憂「恐裂成2段」

高雄女騎士車頭燈改LED未登記　睜大雙眼無法置信：我已經換3年

霸道婦買水果「逆向違停」被開單　超狂嗆警：老娘錢多給你開到爽

日月潭水位退陳年垃圾怵目驚心　居民：現在不清50年後才要清？

反鎖房外不敢讓老婆大人知道！　阿公趁她出門「趕快敲爆」換新鎖

周杰倫狂催林俊傑「蹦出小JJ」　王嘉爾祝「不要太傷心」：因為我不在...

劉若英隔6年發片被阿信虧「打混」　「妳又不是五月天」...她反嗆：你交歌快一點！

陳芳語幫男友擠痘「可以開副業了」　林利豪開口「她秒合音」好好聽！

即／長賜號80%脫淺「引擎重啟了」！　路透：已回歸正常航線

蘇伊士航行規定多！20年船長揭「關鍵領航員」地位：沒他不能開船

北韓批聯合國「雙標仔」！稱試射展現主權：怎不講美國空襲敘利亞

IS襲擊莫三比克天然氣重鎮！　「12歲兒被斬首」在無助的母親前

運河堵全球96億貨物…90％沒保延誤險！　IKEA有110櫃卡長賜號上

16歲少女中樂透7000萬！18年後花光獎金...超慘現況曝

慈母多敗兒！兄弟檔在家吸毒　媽竟持刀「擋家門」與警對峙30分鐘

直升機墜毀阿拉斯加冰川！機上5人死亡、1人倖存重傷

快訊／長賜號「幾乎完全浮起」！　運河管理局證實：船動了

5歲兒尿褲子遭保母虐打慘死！爸媽監視器目睹「踹頭2分鐘」崩潰

不喜歡紐澳良！球哥本季結束恐走人　夢想為尼克、公牛打球

只有3天！超夯「正面奶酥」快閃登場　搶吃現烤奶酥、黑可可厚片

即／長賜號80%脫淺「引擎重啟了」！　路透：已回歸正常航線

AZ疫苗已有9412人接種！　增「3例不良事件」目前累計31件

本土劇女神32歲子宮萎縮老化！醫宣告「恐不孕」崩潰：怎麼可能

沈恩宇爆霸凌態度變了　「排擠同學動念輕生」道歉：留下很深傷害

快訊／境外移入+1！30多歲男性菲返台　嗅味覺異常採檢確診

發明電燈關鍵人物是特斯拉！他惑「教科書只寫愛迪生」　網點破關鍵

烘焙展帶旺食品股「大成股價攻波段新高」　麵包新品搶進全聯吸客

妹子加男友IG！醋女怒改頭貼「緬懷你賣逼」　破千粉絲共睹GG了

國際熱門新聞

人類6年內絕種！唯一倖存者曝2027年街景

長賜號現場「脫困畫面」曝光

限動PO紅酒照…酒杯洩「全裸倒影」！

快訊／長賜號上浮成功！

長賜號虧損全由日本船東埋單！日網怒：拒買台灣鳳梨

即／長賜號「幾乎完全浮起」！

憶接長賜號任務第一時間...怪手司機：被騙了！

321艘船卡運河！他估長賜號脫困：最快24hrs

無印良品挺新疆棉股價大跌　市值蒸發229億

長賜號癱瘓運河！大量「情趣用品」慘卡關

即／長賜號 重大進展！　船身接近擺正

船頭下方發現巨石　長賜號脫困難度再提升

美國看不下去了！　白宮願意幫助「長榮脫困」蘇伊士運河

20艘牲畜船塞住　動物恐斷水斷糧慘死

更多熱門

相關新聞

運河卡全球96億貨物　至少90％沒保延誤險

運河卡全球96億貨物　至少90％沒保延誤險

長榮海運貨櫃輪「長賜號」（Ever Given）從23日擱淺至今，從中東原油、IKEA的家具、荷蘭茶葉到13萬頭牲畜都被卡在半路，估計有360多艘貨船困在運河兩側，貨物總價值約在30億至96億美元之間，且其中90％的貨物都沒有加保「延誤險」。

即／長賜號「幾乎完全浮起」！

即／長賜號「幾乎完全浮起」！

長賜號現場「脫困畫面」曝光

長賜號現場「脫困畫面」曝光

埃及擬執行「C計畫」卸貨！最快30日有動作

埃及擬執行「C計畫」卸貨！最快30日有動作

快訊／長賜號上浮成功！

快訊／長賜號上浮成功！

關鍵字：

蘇伊士運河長榮長賜號海運航運

讀者迴響

熱門新聞

寫5星送奶酪！高中生離開刪除　店家公布校名遭出征

男生多矮沒市場？台女曝分水嶺！

日月潭底垃圾山露出！百人淨潭

三對夫妻加入換妻旅行團！6人海島嗨戰3天

峮峮「6秒上下晃動」運動片瘋傳

妻子拒絕性愛！丈夫討拍慘被砲轟

愛莉莎莎低潮1個月　最慘收入歸零

直擊《全明星》正妹經理當街被熊抱

廂型車迴轉遭撞！機車騎士0肇責

人類6年內絕種！唯一倖存者曝2027年街景

狗狗關車烤3HR　獲救反應逗笑警

長賜號現場「脫困畫面」曝光

咸素媛被爆大陸豪宅假的、找婆婆演戲　退出《妻子味道》

百萬正妹網紅「零修圖」訪談曝光！忠實粉看到結巴

下半身好重！醒來見貓抱小JJ睡翻

更多

最夯影音

更多
家人過世吃素外送卻來葷鹹酥雞 民眾咬肉絲哽咽：店家害我破戒

家人過世吃素外送卻來葷鹹酥雞 民眾咬肉絲哽咽：店家害我破戒
超ㄎㄧㄤ！路人神走位「卡待轉區」　騎士找嘸位傻眼：小姐...妳車勒XD

超ㄎㄧㄤ！路人神走位「卡待轉區」　騎士找嘸位傻眼：小姐...妳車勒XD

漲潮已過！長賜號脫淺希望落空 船身懸兩岸...專家憂「恐裂成2段」

漲潮已過！長賜號脫淺希望落空 船身懸兩岸...專家憂「恐裂成2段」

高雄女騎士車頭燈改LED未登記　睜大雙眼無法置信：我已經換3年

高雄女騎士車頭燈改LED未登記　睜大雙眼無法置信：我已經換3年

霸道婦買水果「逆向違停」被開單　超狂嗆警：老娘錢多給你開到爽

霸道婦買水果「逆向違停」被開單　超狂嗆警：老娘錢多給你開到爽

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面