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F5汰換預算爆「去年就被擋」　國民黨轟：民進黨根本無心檢討

▲▼墜海F5E戰機座椅。（圖／國搜中心提供）

▲墜海F5E戰機座椅。（圖／國搜中心提供）

記者徐政璿／台北報導

空軍七聯隊2架F-5E單座戰機22日在屏東外海擦撞，1名中尉羅尚樺跳傘逃生但仍不幸殉職，至於另1名上尉潘穎諄迄今仍下落不明，軍方繼續搜尋中。國民黨26日晚間在臉書表示，有媒體揭露去年10月發生F-5E墜海事故後，空軍就已經向國防部請求撥付更換彈射椅的預算，結果被國防部打槍，「民進黨根本無心檢討！」

國民黨表示，F-5E戰鬥機失事，民進黨網軍第一時間就把矛頭指向國民黨凍結國防預算，但是昨天就有媒體揭露，事實上去年10月發生F-5E墜海事故後，空軍就已經向國防部請求撥付更換彈射椅的預算，結果被國防部打槍，這筆預算一直到今年3月19日才核定計畫。

國民黨指出，這篇報導證實了兩件事情，首先，國民黨去年凍結的國防預算中，根本沒有彈射椅汰換計畫，民進黨網軍完全是在扯謊欺騙國人、推卸責任。

第二，國防部從去年打槍空軍的汰換經費請求，到今年核定預算，整整耗費半年時間，如此緩慢的行政效率，才是F-5E一再發生事故的主因。

國民黨表示，目前規畫最快要6月才能與廠商完成簽約，要等到年底才能取得一具彈射椅，要一直到2023年才能全部汰換完成，請問在這段空窗期間，國防部要怎麼辦？如果F-5E全面停飛，飛官的訓練時數是否會受到影響？如果勉強進行飛行任務，飛官安全又要如何保障？

國民黨強調，飛官安全是整個國防的基本，明明有很多問題尚待解決，民進黨卻只會拉在野黨當擋箭牌，根本無心對事故進行深入檢討和改善，這才是現在國防最大的漏洞。

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