快訊／共軍派20架次共機擾台　創設「即時軍事動態」以來最高紀錄

▲共機殲16。（資料照／國防部）

記者蘇晏男／台北報導

國防部26日晚間指出，共軍今派殲運8反潛機2架次、空警500機1架次、轟6K機4架次、殲16機10架次、殲10機2架次、運8技偵機1架次闖我西南空域，共20架次，是國防部2020年9月17日創設立「即時軍事動態」以來最高紀錄。空軍則派遣空中巡邏兵力應對，並以廣播驅離、防空飛彈追監。

根據國軍公開資料，原先共機單日擾台最高紀錄是在2020年9月19日，當時共軍派遣殲16機12架次、殲10機2架次、殲11機2架次、轟6機2架次、運8反潛機1架次，總計19架次闖我西南及西北空域，甚至飛越海峽中線。

另外，今年已累計163架次共機擾台，其中1月及2月分別累計81架次、及40架次共機。3月的部分，截至3月26日共有42架次共機，分別是3月1日運8反潛機1架次；3月2日運8技偵機1架次；3月3日運8技偵機1架次、運8反潛機1架次；3月8日運8技偵機1架次、運8反潛機1架次。

3月10日運8反潛機1架次、3月11日運8反潛機1架次、3月12日運8技偵機1架次；3月14日運8反潛機1架次；3月15日運8反潛機1架次、運8技偵機1架次；3月17日運8反潛機1架次；3月20日運8反潛機1架次；3月22日殲-10機2架次；3月24日殲10機2架次、運8反潛機1架次；3月25日殲10機2架次、運8反潛機1架次；3月26日運8反潛機2架次、空警500機1架次、轟6K機4架次、殲16機10架次、殲10機2架次、運8技偵機1架次。

▼共軍26擾台飛航軌跡。（圖／國防部提供）