五角大廈文章稱「台灣不是中國的一部分」　陸國防部氣炸重砲回應

▲美軍雙航母在南海進行協同作戰演習。（圖／達志影像／美聯社）

記者魏有德／綜合報導

美國防部官網日前發出一篇文章稱，「台灣從來都不是中國的一部分」，引起北京當局嚴重不滿。大陸國防部發言人任國強昨（25）日在例行記者會上放重話砲轟，「美方有關言論嚴重違反一個中國原則，向台獨分裂勢力發出錯誤信號，性質十分惡劣，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。」

▲解放軍海軍遼寧號航母艦隊進行遠海演訓。（圖／CFP）

美國防部新聞網站於15日刊文，就印太地區形勢變化及日漸突出的重要性表達美軍的態度。文章指出，某高級國防官員提到，這些年都在擔心大陸、北韓、俄國等極端暴力主義崛起，這些威脅是對印太司令部任務的挑戰，該單位的任務之一便是提供當地商業活動流動自由，並遏止侵略。

文章提到，大陸已在南海和東海建島，並在島上配備導彈，「大陸領導人談到要在中國統治下統一台灣，但台灣從來都不是中國的一部分，尤其是台灣，國防部官員認為，解放軍是否有足夠數量的武力來執行……解放軍會成功執行戰術？」

文末強調，大陸領導人可以製定出色的計劃，但是面對突如其來的情況，就會給他們帶來麻煩。

▲大陸國防部發言人任國強。（圖／國新辦新聞辦公室網站）

對此，任國強痛批，「台灣是中國的一部分、兩岸同屬一個中國的歷史和法理事實，是任何人任何勢力都無法改變的！台灣問題純屬中國內政，事關中方核心利益，不容任何外部勢力以任何方式進行干涉。解放軍維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移。」

任國強強調，中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎重妥善處理台灣問題，以免給中美兩國兩軍關係帶來嚴重破壞，進一步危害台海和平穩定。