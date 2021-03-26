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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

挺新疆人權遭中國抵制　民進黨：凸顯台灣民主自由的可貴

▲針對新疆人權議題，民進黨籲中國勿催化民族主義，轉移人權壓迫的焦點 。圖／翻攝自Facebook／民主進步黨）

▲針對新疆人權議題，民進黨籲中國勿催化民族主義，轉移人權壓迫的焦點 。圖／翻攝自Facebook／民主進步黨）

記者蘇晏男／台北報導

中國因新疆人權議題與西方國家關係惡劣，近期中國民眾更發起抵制曾聲明拒用新疆棉花的H&M、Nike跟愛迪達等知名品牌，並以「戰狼」姿態反擊國際品牌造謠抹黑中國，引起國際關注。對此，民進黨26日透過臉書表示，人權是普世價值，籲中國勿催化民族主義，轉移人權壓迫的焦點，對抗全世界。

民進黨指出，新疆維吾爾族人被迫於大型再教育營中強制勞動，是國際媒體證實的人權問題，同時也是國際組織關注的議題。為支持普世人權價值，許多國際知名品牌皆拒用新疆生產的棉花，卻遭到中國官方強烈批評，並催化其國內的民族情緒加以抵制。

民進黨認為，北京當局在新疆的勞動壓迫，不只是中國內政問題，更是世界各國都極為重視的人權議題。然而，面對國際社會的質疑，中國政府卻不斷催化民族主義，轉移焦點，對抗全世界。「這種方法並無法解決問題，反而造成更多衝突。」

民進黨表示，中國政府處理此事的態度及反應，也凸顯了台灣民主、自由的可貴，民進黨會堅定守護台灣的民主價值，也呼籲各界持續關注新疆的人權議題。

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關鍵字：

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