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全台缺水　柯文哲諷：前瞻砸1100億結果勒？

記者陳家祥／台北報導

全台大缺水，其中又以中南部地區最嚴重，台中、苗栗已在日前率先執行限水。面對民進黨立委質疑台北市水價比其他縣市便宜，市長柯文哲昨天嗆，北水跟台水水價可採一樣標準，「看他們受得了還受不了」，26日又再嗆，前瞻計畫在這項目花了1100多億，「錢花下去結果勒？」

柯文哲25日強調，台北市的水費沒有比較便宜，主要是北市水費採差別費率，一般家庭每月用水在20度以下的維持每度5元，超過後逐步往上調漲，最高級距是每月超過1000度的大用水戶，從原先的每度7.6元調漲到20元，每度漲近3倍。

北水處也出面解釋，調整後，去年北水平均售水單價約11.11元、台水售水單價約10.96元，北市用水大戶的平均水價，2015年時約為6.85元，至2020年已達約16元。

面對缺水問題演變成政治風波，柯文哲26日出席交通會報前受訪表示，缺水就面對問題解決問題，不需要再轉移焦點扯到台北市的水價，「不然你有本事，台水公司跟台北市自來水公司大家統一價格，他（中央）一定不敢，因為台北市水價比較貴」。

柯文哲也嘲諷，現在面臨旱災，前瞻計畫花了多少錢？在這項目不是花了1100多億嗎？錢花下去結果勒？所以，回去好好工作，不要老是要扯台北市，轉移焦點沒有用。

▲▼台北市長柯文哲受訪。（圖／記者陳家祥攝）

▲台北市長柯文哲受訪。（圖／記者陳家祥攝）

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