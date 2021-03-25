北市僅23.1％醫護願打AZ疫苗　汪志冰酸蔡政府「大費周章搞大內宣」





▲北市醫院獲配AZ疫苗清冊。（圖／汪志冰議員辦公室提供）

記者袁茵／台北報導

首批AZ疫苗於22日起在全台57間醫院開打，行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中更帶頭施打；不過針對北市部分，台北市議員汪志冰發現，有意願接種AZ疫苗的醫護人員為5816人，比例僅佔23.1%，第一線醫護人員接種意願低迷，可見對AZ疫苗還是有很大疑慮，政府大費周章搞大內宣，不如將時間精力用在解決各界對疫苗的疑慮方面。

指揮中心最新統計指出，截至23日止全國已累計3218人接種，累積通報4件不良事件，其中22日共有1580人接種，23日接種人數為1638人，較前一日緩升58人。台北市方面於19日共收到58盒、5800劑疫苗，已送達9間醫院並已於22日開始施打；24日則會再收到1300劑並配送至三軍總醫院、馬偕紀念醫院，預計25日開始接種。

▲台北市議員汪志冰。（資料圖／記者李毓康攝）

汪志冰調閱資料發現，上述11間醫院中有意願施打AZ疫苗的醫護人員為5816人，比例僅23.1%，而根據各醫院內部調查，除了和信治癌中心醫院有意願施打人數為525人，比例63.6%有超過5成以外，其餘10間有意願者皆無過半，其中台北醫學大學附設醫院施打者僅295人，比例11.5%更是所有醫院最低。

汪志冰認為，疫情當前醫護人員處於高風險環境中，理應有最迫切施打的需求，但連第一線人員施打意願都如此之低，可見對疫苗的作用還是抱持著很大的疑慮。

汪志冰表示，政府大費周章搞大內宣，讓蘇貞昌、陳時中接種疫苗畫面在各大媒體大量曝光，實際施打狀況卻不如預期，政府倒不如將時間精力用在解決各界對疫苗的疑慮方面，並設法提高接種比例，畢竟全球已受新冠肺炎影響甚鉅，大家只希望能盡快平息疫情，讓生活回到常軌。

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