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LIVE／首例「護理師打AZ疫苗心悸過敏」　指揮中心最新說明

生活中心／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（25）日下午2時召開臨時記者會，由發言人莊人祥說明疫情與防治作為。國內傳出北部一名醫護人員接種疫苗後出現過敏反應住進加護病房，相關後續預期將於記者會中說明。

衛福部次長石崇良今出席立法院衛環委員會受訪時回應，該個案是護理師，的確有出現過敏反應，但症狀算輕微，目前已經離開加護病房。醫院說明，護理同仁昨日上午施打後5分鐘發生心悸、皮疹的急性過敏反應，但血壓一直維持在170毫米汞柱，並無休克，當時在30分鐘的觀察期間，現場同仁即給予類固醇與抗組織胺處理，並依院內同仁接種疫苗緊急事件處理流程，高規格收治至5C（加護病房）觀察。該護理師觀察一天後，在今日上午出院。

▲▼指揮中心3/24記者會。（圖／指揮中心提供）

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▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞昨指出，AZ疫苗開打兩天共有3218人接種。至於通報不良事件的部份，累積有4件，都屬於非嚴重不良事件，包括發燒、頭痛、手臂痠麻等，目前沒有嚴重不良事件等其他情形。石崇良今早透露，不良事件新增3例，總共累積7例。

指揮中心昨宣布，國內作為接種據點的醫療院所將再增14家，今天陸續展開接種作業，目前全台累計接種醫院共72家、累計配送疫苗為52,100劑。

指揮中心統計，至昨天為止國內累積1,009例確診，分別為893例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中10人死亡、969人解除隔離、30人住院隔離中。

指揮中心籲請民眾自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報檢疫人員，並配合防疫措施；入境後應落實居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請主動聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

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