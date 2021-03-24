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跨海行銷台南鳳梨加工品　黃偉哲送好禮祝日本朋友好運旺旺來

▲台南市長黃偉哲準備多種鳳梨加工品，送給台南市各個日本友誼市長及對台南友好的日本友人，希望更進一步推廣台南鳳梨的多元吃法。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲準備多種鳳梨加工品，送給台南市各個日本友誼市長及對台南友好的日本友人，希望更進一步推廣台南鳳梨的多元吃法。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

自從中國大陸宣布停止進口台灣鳳梨後，日本掀起了一股「吃鳳梨、挺台灣」的熱潮，黃偉哲市長抓緊時機，特別準備多種鳳梨加工品，送給台南市各個日本友誼市長及對台南友好的日本友人，希望更進一步推廣台南鳳梨的多元吃法，同時也祝福日本朋友吃鳳梨後好運旺旺來！

黃偉哲市長表示，感謝國內外的響應力挺，讓4月即將邁入盛產的的台南鳳梨銷售亮眼，但市府的腳步不能停，除了穩固鳳梨鮮果外銷通路外，還要大力推廣保存期限較長的優質鳳梨加工產品，替辛苦的鳳梨農另闢可創造穩定收益的道路，所以這次選擇寄鳳梨加工品給日本友人，希望藉由他們親自品嚐體驗後，能跟更多日本朋友分享，台南鳳梨的加工品也同樣美味。

黃偉哲市長進一步分析，鳳梨酥本來就是日本人來台灣採購伴手禮的首選，顯示日本人對鳳梨加工品應不陌生，這次除了鳳梨酥外，還分享了鳳梨麵、鳳梨果乾、鳳梨果汁等優質產品，如此一來，苦於不會削鳳梨的日本朋友，也同樣能輕鬆享受鳳梨酸香又甜蜜的好滋味！

台南鳳梨種植面積約1,761公頃，約占全台15%，也是台灣的第二大鳳梨產區，種植品種以台農17（金鑽）為主，果肉呈明亮的金黃色，質密細嫩，酸甜度分明，直接品嚐跟製成加工品都非常適合。

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