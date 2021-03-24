台灣鳳梨「果肉顏色淡、不甜」銷往新加坡　台商盼品質要重視

▲新加坡投書媒體表示，台灣鳳梨品質不好，質疑怎還能出口？（圖／翻攝自pixabay）



記者許展溢／台北報導

3月起大陸暫停進口台灣鳳梨，各界為搶救農民生計，紛紛響應吃鳳梨活動，農委會更馬上祭10億要搶救產地價。一名新加坡台商提到，新加坡超商也宣布會採購台灣鳳梨，自己和當地人也團購兩批來自台灣的鳳梨，但沒想到「品質」真的很不穩定為何還能出口？

這名台商投書《上下游》表示，住在新加坡超過15年，每逢台灣水果到新加坡，一定會去捧場，但從2014年後，每年買到的台灣農產品或多或少都會有問題，2019年也買過壞掉的鳳梨。他接著指出，這次共買了2批鳳梨，一批是跟著團購訂5箱，另一批是等超市上架去買，也買了糖度計準備觀察、記錄台灣鳳梨來到新加坡的狀況，不過幾批鳳梨的品質很不穩定，希望能請台灣的農業單位重視。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台商投書內容接著指出，超市隔天價格從6.8元星幣降到2.95元星幣，為何會一夜之間降半價？想了想，切開鳳梨之後就明白了，這麼綠的鳳梨切開後，果肉顏色有點淡，糖度測起來只有9度，唯一的優點只有不酸，接下來每切一顆鳳梨，除了吃，也拍照、記錄重量、糖度及風味，切到第三天，發現這些超市架上買的綠鳳梨不會變甜，轉黃只是酸度消退，他質疑為何這樣的品質還能出口？

▲大陸3月起暫停進口台灣鳳梨。（圖／記者湯興漢攝）



對此，農委會農糧署副署長姚志旺向《ETtoday新聞雲》表示，這是個案，少部分可能採收情況下沒顧到品質，已經在源頭做品質管控。至於該台商說2019就有買過壞掉的鳳梨？姚志旺說明，這部分有可能是產地採收時的狀況，出口到新加破要將近一星期，採收點和運收點，再到該國上架，時間太久等情形多少都有可能。

姚志旺強調，現在會從產地要求品質，後續運輸期間、冷藏等同時做考量，目前輔導團隊已經在源頭果園做管控，另外，原本預計3月中是鳳梨盛產期，但這幾日天氣開始冷，估計盛產期會延到4月，甜度也會比較穩定。