嘉藥樂活LV志工社團發起公益活動　黃偉哲響應關懷街友

▲嘉南藥理大學的樂活LV志工社團等單位發起公益活動「為愛行動，友你真好」，在台南火車站發送便當予街友，市長黃偉哲也到場響應。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



嘉南藥理大學的樂活LV志工社團與財團法人台南市私立樂活社會福利慈善事業基金會共同發起公益活動「為愛行動，友你真好」，23日在台南火車站發送便當予街友，市長黃偉哲也到場響應，希望每位街友在氣溫驟降的這幾天得以溫飽，也呼籲更多人投入公益活動。



市長黃偉哲表示，實際的公益活動對學生來說是很好的學習機會，對於志工及政治工作者也是很重要的學習過程，社會上形形色色的人都有，透過愛心送暖可以與更多不同領域的人互動，感謝嘉南藥理大學的同學踏出校園、走入社會，也謝謝樂活基金會致力從事社會福利工作，台南市政府團隊也會與大家一起努力，藉著多方力量共同帶給社會溫暖，也希望公益活動可以持續舉辦。



財團法人台南市私立樂活社會福利慈善事業基金會全力支持年輕學子從事社會關懷工作，除捐贈發放予街友之便當，也協助志工學生媒合各界資源、安排各項研習課程，讓學生實際參與公益活動，第一線關懷、協助社會弱勢，並培養知足感恩的生活態度，持續充實自我，累積更多能量傳承愛心服務。





此外，再過不久就是清明節，今日也特別準備台南知名美食「金得春捲」予街友，財團法人台南市私立樂活社會福利慈善事業基金會執行長蔡芳茹、市議員蔡筱薇、社會局長陳榮枝也到場參與愛心送暖。



台南市政府社會局指出，為落實照顧弱勢持續提供街友服務，截至2021年2月底，台南市列冊街友共計242人，超過半數街友生活於街頭，社會局安置機構56人、協助住院醫療4人、協助租屋10人、臨時收容49人。在街友防疫方面，2021年1至2月共訪視1990人次，衛教宣導1887人次、量測額溫2920人次、發放口罩約1482份。



黃偉哲也提醒市民朋友，如發現需急難關懷及救助之市民或街友，可撥打1957社會福利諮詢專線、1999市民服務專線，南市府團隊將提供即時的服務。

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