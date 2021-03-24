台南「胖瘦娃娃機雙盜」！剪鎖頭3分鐘撈6萬　10多家店受害

▲台南六甲3月6日清晨出現2名胖瘦男子，趁娃娃店內無人，拿油壓剪破壞兌幣機搜刮現金約6萬多元，得手後駕車揚長而去。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南六甲3月6日清晨出現2名胖瘦男子，趁娃娃店內無人，拿油壓剪破壞兌幣機搜刮現金約6萬多元，得手後駕車揚長而去，作案時間僅3分鐘。麻豆分局據報派員前往勘查蒐證，初步調查台南地區約有10家店家受害，損失各約1至6萬元不等，目前由麻豆等分局聯合緝捕中。

台南六甲區一家娃娃機店，3月6日清晨6時傳出竊案，一部自小客車停在門口，見店內無人，車上分別下來一名頭戴漁夫帽、口罩的胖壯男及另一名體型較瘦男子，2人持油壓剪破壞兌幣機鎖頭，搜刮裡面一大袋零錢跟紙鈔共約6萬元後駕車揚長而去，犯案前後僅數分鐘。

被害人獲悉後，除報案外，並趕緊更換兌幣機台，換上難以剪斷破壞的鎖頭，並在社群PO出被竊的資訊及作案竊嫌的影像提醒同業要注意。被害人事後也獲悉，台南柳營、佳里、鹽水及嘉義太保事後也傳出娃娃機店竊案，研判其作案車輛、身形、手法，疑為同一組竊嫌所為。

台南市麻豆分局指出，分局轄內共有4件娃娃機店竊案，其中一件已約談到案，依竊盜罪嫌函送。胖瘦2人組竊嫌，經初步調查2嫌在其他分局轄內也犯下約6、7起兌幣機竊案，已將相關線索通報新營、佳里等警分局，警方目前已鎖定竊嫌身分全力查緝到案說明中。

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