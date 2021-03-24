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新北落實「從產地到餐桌」概念　鶯歌希望市集販售在地有機農產

▲新北落實「從產地到餐桌」概念 鶯歌希望市集嚴選在地有機農產。（圖／新北市農業局提供）

▲新北落實「從產地到餐桌」概念，鶯歌希望市集販售在地有機農產。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

鶯歌陶瓷及老街名聞遐邇，每年皆吸引大量人潮前來觀光旅遊，但很多人不知道，除了陶瓷外，在人來人往的鶯歌車站對面農會門口，有個在地民眾買菜的好地方「鶯歌希望市集」，新北市府輔導鶯歌農會辦理希望市集計畫，農會把關堅持販售有機農產，創造在地嚴選且新鮮農產的好所在。

農業局指出，鶯歌區農會辦理市集展售已邁入第8年，市集也累積了不少好口碑，每週六上午在農會本部門口都會看到許多「巷仔內」的民眾前往採購當季新鮮農產，以在地、有機、新鮮直送為主打，透過農會與7位有機認證農友合作，以輪流展售、寄賣等方式，讓人力效益最大化。

農業局表示，「鶯歌希望市集」透過農會與農友合作展售，減少盤商中間價差，呈現給消費者最直接的價格，更以在地生產為核心價值減少食物里程，讓消費者購買到不僅是最新鮮、也是最划算的有機農產。市集鄰近鶯歌老街及陶瓷博物館，民眾來鶯歌出遊不妨順便帶些有機農特產回家，保證不虛此行。

▲新北落實「從產地到餐桌」概念 鶯歌希望市集嚴選在地有機農產。（圖／新北市農業局提供）

▲鶯歌希望市集販售有機當季蔬菜，由鶯歌區農會為民眾把關。

鶯歌區農會總幹事鄭璧昌表示，農會是農民朋友的後盾，從農事生產到通路銷售都應該積極協助農民，本次透過市府協助辦理希望市集就是為了提供農友一個長期穩定的銷售場域，經由農會為農產品把關，銷售有機蔬菜做出市場區隔穩定消費客群，讓市集達到永續經營。

目前鶯歌有機生產面積約4.5公頃，未來農會也將持續努力，讓鶯歌地區有機農產面積及產量逐步提升，期望未來能讓更多消費者注意到我們鶯歌地區的優質農產，在此也邀請新朋友與觀光旅遊的民眾，每週六上午可以順路來農會門口看看，不僅可以體驗到在地農友的熱情，更有當季新鮮有機農產等您選購。

農業局長李玟表示，農業局以「先創通路、再開農路」的精神，積極協助農友及農會拓展農產銷售通路，與在地農會合作建立各種不同風格的「新北希望市集」，包含淡海輕軌紅樹林站、三芝金牌農村及淡水、碧潭等地也都有設立市集據點，讓民眾不論是觀光旅遊或通勤路過，都能輕鬆選購新鮮農產，落實「從產地到餐桌」概念。

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