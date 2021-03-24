　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

「東方白鸛」將北返吻別清水農地　新北動保處籲遵守三不原則

▲「東方白鸛」將北返吻別清水農地 新北動保處籲遵守三不原則。（圖／鳥友陳明華授權提供）

▲「東方白鸛」將北返吻別清水農地，新北動保處籲遵守三不原則。（圖／鳥友陳明華授權提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府動保處於3月18日接獲民眾通報，金山區清水農地出現3隻「東方白鸛」，當日隨即派員至現場，東方白鸛屬於世界瀕危物種，吸引很多民眾及愛鳥人士前來拍攝。動保處表示，目前處於候鳥即將結束避冬準備北返時節，請民眾賞鳥時，務必保持適當距離，遵守不接觸、不餵食、不驚嚇「三不」原則。

動保處指出，這3隻東方白鸛出現在清水農地已經一段時間了，疑似就是2020年12月間出現的3隻東方白鸛，有時飛走又再飛回來，不知何時會真正北返，目前拍攝人潮已有減少，18日下午4時許，3隻東方白鸛又飛離清水農地。

▲「東方白鸛」將北返吻別清水農地 新北動保處籲遵守三不原則。（圖／鳥友陳明華授權提供）

▲東方白鸛屬於鸛科鸛屬，比白鸛更大，體長約1.29米。（圖／鳥友陳明華授權提供）

動保處表示，東方白鸛每年冬天南遷度冬，由於清水農地生態環境好，食物充足而且覓食範圍廣闊，每年都成為很多種候鳥的營養補給站，2016年金山就曾出現東方白鸛與迷路至台灣的西伯利亞小白鶴同框，包括黑面琵鷺等候鳥，都曾經出現在清水農地。

三芝動物之家獸醫謝弘斌表示，東方白鸛屬於鸛科鸛屬，比白鸛更大，體長約1.29米，與白鸛不同的是，除了翅膀為黑色外，眼睛周圍還有一塊紅色的皮膚，虹膜為白色，喙部黑色。

▲「東方白鸛」將北返吻別清水農地 新北動保處籲遵守三不原則。（圖／新北市動保處提供）

▲動保員向鳥友宣導賞鳥三不原則，不驚擾鳥類棲息。（圖／新北市動保處提供）

目前時序已到春天，氣候逐漸暖和，南遷台灣度冬的東方白鸛聚集在金山清水濕地，現在是進行北返前最重要的營養補給時間，請民眾切勿隨意驚擾、丟棄食物垃圾，破壞環境衛生。大家共同維護現場秩序，安靜不喧嘩，避免干擾野鳥棲息。

動保處提醒民眾前來觀賞東方白鸛時，應遵守不接觸、不餵食、不驚嚇原則，如有侵犯、騷擾保育類野生動物，將依野生動物保育法第18條規定查處，違者將可處以6月至5年有期徒刑，併科20萬元至100萬元罰金。

► 美麗最大的祕密

【更多新聞】

獨／北海岸出現罕見「藍眼淚」蹤跡　當地人驚呼：第一次看到

基隆警跟風改名「超粗大深海鮭魚王」　派出所同仁驚：哇靠！太狂了

嗨爆基隆廟口！2男戴頭套綁鋼管慶生遊街　火辣比基尼女貼身熱舞

北海岸百人囂張封路飆車！金山警卯起來　扣一整排車逮16人

ET快訊
恐怖奪命3秒曝！24歲女醫檢師「頭部碎裂」　遭大貨車撞死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「東方白鸛」將北返吻別清水農地　新北動保處籲遵守三不原則

郡大林道傳將遭原民接管　南投林管處駁斥：開放場域不容非法封路

嘉藥樂活LV志工社團發起公益活動　黃偉哲響應關懷街友

瞞天過海！里程數25萬改5萬　彰化黑心中古車商騙好大

不只桃園！中彰80家飯店業者齊推住房優惠　最高折抵500元

桃園陽明公園網球場改善啟用　採「美網公開賽」規格鋪面

南投福興溫泉區首標售開紅盤！超出底價9千萬　總標價上看17億

雲林養豬戶5月起強制投保豬隻死亡險　保險費補助最高給「全額」

全國議會議長盃軟網比賽首日　台南市議會贏得雙冠軍

周末新竹開趴　玩左岸親子運動會＋看FOCA馬戲團表演

水母漂難換氣...換個姿勢秒破解　游泳教練除迷思：吸飽氣最重要

侯佩岑「奇葩減肥招數」逼瘋老公XD　林月雲打美食牌誘惑女婿..女兒超無奈

見老公最後一面！羅尚樺妻子痛心　忍不住潰堤...挺孕肚返事故地招魂

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

媒體狂報為免費改名全日本傻眼 人父痛心：原來我養的是鮭魚卵

七星潭明星狗咬傷臘腸遭飼主狠踹 6犬曾遭總裁咬傷...2關鍵成導火線

白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

捷運當健身房！女穿裙撐地狂抬臀　無視他人眼光...網：時間管理大師

新手駕駛快學！靠雨刷判斷車距 對齊保桿=2.8m、行李箱＝1.1m

李光洙捉迷藏躲泥灘自虐：想回家...　金鍾國被豬隊友拖累氣炸「整人嗎？」

「東方白鸛」將北返吻別清水農地　新北動保處籲遵守三不原則

郡大林道傳將遭原民接管　南投林管處駁斥：開放場域不容非法封路

嘉藥樂活LV志工社團發起公益活動　黃偉哲響應關懷街友

瞞天過海！里程數25萬改5萬　彰化黑心中古車商騙好大

不只桃園！中彰80家飯店業者齊推住房優惠　最高折抵500元

桃園陽明公園網球場改善啟用　採「美網公開賽」規格鋪面

南投福興溫泉區首標售開紅盤！超出底價9千萬　總標價上看17億

雲林養豬戶5月起強制投保豬隻死亡險　保險費補助最高給「全額」

全國議會議長盃軟網比賽首日　台南市議會贏得雙冠軍

周末新竹開趴　玩左岸親子運動會＋看FOCA馬戲團表演

正妹議員轟國民黨「想讓台灣買不到疫苗」　洩漏合約會讓採購破局

樂天女孩抬起胖周瑜　當桃園市長這一刻完全值得了

A-Rod才爆和翹臀珍情變又遭指控　恐面臨5000萬求償+30年牢獄災

毛帽女「搭公車」遊台南…踩點7美食名店　一看竟是大咖歌手！

「東方白鸛」將北返吻別清水農地　新北動保處籲遵守三不原則

網瘋傳分手王菲半年！　謝霆鋒被目擊現身北京…1舉動洩感情現況

點外送眼殘按「1顆水餃」收36元！　真相曝光網笑翻：這後勁有點強

前作《哲仁》也惹議…《朝鮮驅魔師》編劇被爆是大陸朝鮮族！　電視台緊急回應

科羅拉多州10死槍擊…警公布遇難者、槍手身分　他還沒吐作案動機

強尼戴普素顏演出「真實英雄人物」　親生兒子也嚇到：還原度超高

師父自稱觀音化身辦現場解答會　女信眾當場「鬼上身」身體狂扭

地方熱門新聞

礁溪生魚片10片280元！驚吃鮭魚冰沙

即／雲林小學疑群聚感染　上百童不適

南投林管處否認郡大林道將被接管

男女闖國中野營8hrs！校方爆氣

里程數25萬改5萬　黑心中古車商騙好大

台中2碩士生改名鮭魚嗆：我高學歷

嘉藥樂活LV志工社團發起公益活動

中彰80家飯店齊推住房優惠　最高折抵500元

屏東潮州深夜車禍　2警推車排除障礙

北海岸出現「藍眼淚」　當地人驚：第一次

杏林醫院廢棄23年　不拆原因曝光

九龍大樓24死　白布條掀恐怖傳聞

民富國小主任蔡宏昇獲教育部肯定

清水岩母鹿腳落捕獸夾　掙扎出血

更多熱門

相關新聞

三和國小食農教育「春耕趣」

三和國小食農教育「春耕趣」

新北市金山區三和國小於23日全體師生一起下田插秧，將一株珠小秧苗親手種在水田裡，以自己的雙腳踏泥與土地對話，以謙卑惜福的心向耆老與大自然學習，在五感真實的學習互動中，啟迪孩子自主學習的樂趣，孕育與他人及環境共好永續的公民素養。

新北「水保巡迴列車」守護山坡地

新北「水保巡迴列車」守護山坡地

金山財神廟召開信徒大會　警全程監控蒐證防衝突

金山財神廟召開信徒大會　警全程監控蒐證防衝突

北海岸出現「藍眼淚」　當地人驚：第一次

北海岸出現「藍眼淚」　當地人驚：第一次

送子鳥吻別清水濕地　北返回故鄉

送子鳥吻別清水濕地　北返回故鄉

關鍵字：

新北金山清水農地東方白鸛

讀者迴響

熱門新聞

即／雨神來了！大水彈+閃電在家門口

越南老婆逃婚　千人一看照片懂了：難怪逃跑

薔薔「胸前兩點」走光！鳳梨臉紅起生理反應

網紅公布口交惡徒姓名　辣嗆南投縣警局

23歲正妹甜交富少博士！1年後全身變形亡

健美猛男臥推220KG！3秒後胸肌撕裂影片曝

羅尚樺妻子悲痛發文「你把餘生全給了我」

嘉義24歲女醫檢師頭部碎裂　遭大貨車撞死

驚覺被劈腿！她衝教室連甩「三秒男」3巴掌

KIMIKO霸氣婚宴「每人一隻大龍蝦」：感受屏東厚禮數

養到灌風包！黑汪7月來都長一樣

天公爐撈未開眼虎爺！埋香灰睡翻

租特斯拉出遊…闖紅燈撞撞機車　女駕駛：自動駕駛的錯

30歲月薪50K！「無房車、女友」很失敗　網看存款：及格

周杰倫揪2男團夫妻露營　網驚：奇妙的組合

更多

最夯影音

更多
水母漂難換氣...換個姿勢秒破解　游泳教練除迷思：吸飽氣最重要

水母漂難換氣...換個姿勢秒破解　游泳教練除迷思：吸飽氣最重要
侯佩岑「奇葩減肥招數」逼瘋老公XD　林月雲打美食牌誘惑女婿..女兒超無奈

侯佩岑「奇葩減肥招數」逼瘋老公XD　林月雲打美食牌誘惑女婿..女兒超無奈

見老公最後一面！羅尚樺妻子痛心　忍不住潰堤...挺孕肚返事故地招魂

見老公最後一面！羅尚樺妻子痛心　忍不住潰堤...挺孕肚返事故地招魂

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

媒體狂報為免費改名全日本傻眼 人父痛心：原來我養的是鮭魚卵

媒體狂報為免費改名全日本傻眼 人父痛心：原來我養的是鮭魚卵

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面