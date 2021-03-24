▲「東方白鸛」將北返吻別清水農地，新北動保處籲遵守三不原則。（圖／鳥友陳明華授權提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府動保處於3月18日接獲民眾通報，金山區清水農地出現3隻「東方白鸛」，當日隨即派員至現場，東方白鸛屬於世界瀕危物種，吸引很多民眾及愛鳥人士前來拍攝。動保處表示，目前處於候鳥即將結束避冬準備北返時節，請民眾賞鳥時，務必保持適當距離，遵守不接觸、不餵食、不驚嚇「三不」原則。

動保處指出，這3隻東方白鸛出現在清水農地已經一段時間了，疑似就是2020年12月間出現的3隻東方白鸛，有時飛走又再飛回來，不知何時會真正北返，目前拍攝人潮已有減少，18日下午4時許，3隻東方白鸛又飛離清水農地。

▲東方白鸛屬於鸛科鸛屬，比白鸛更大，體長約1.29米。（圖／鳥友陳明華授權提供）

動保處表示，東方白鸛每年冬天南遷度冬，由於清水農地生態環境好，食物充足而且覓食範圍廣闊，每年都成為很多種候鳥的營養補給站，2016年金山就曾出現東方白鸛與迷路至台灣的西伯利亞小白鶴同框，包括黑面琵鷺等候鳥，都曾經出現在清水農地。

三芝動物之家獸醫謝弘斌表示，東方白鸛屬於鸛科鸛屬，比白鸛更大，體長約1.29米，與白鸛不同的是，除了翅膀為黑色外，眼睛周圍還有一塊紅色的皮膚，虹膜為白色，喙部黑色。

▲動保員向鳥友宣導賞鳥三不原則，不驚擾鳥類棲息。（圖／新北市動保處提供）

目前時序已到春天，氣候逐漸暖和，南遷台灣度冬的東方白鸛聚集在金山清水濕地，現在是進行北返前最重要的營養補給時間，請民眾切勿隨意驚擾、丟棄食物垃圾，破壞環境衛生。大家共同維護現場秩序，安靜不喧嘩，避免干擾野鳥棲息。

動保處提醒民眾前來觀賞東方白鸛時，應遵守不接觸、不餵食、不驚嚇原則，如有侵犯、騷擾保育類野生動物，將依野生動物保育法第18條規定查處，違者將可處以6月至5年有期徒刑，併科20萬元至100萬元罰金。

► 美麗最大的祕密

【更多新聞】

獨／北海岸出現罕見「藍眼淚」蹤跡 當地人驚呼：第一次看到

基隆警跟風改名「超粗大深海鮭魚王」 派出所同仁驚：哇靠！太狂了

嗨爆基隆廟口！2男戴頭套綁鋼管慶生遊街 火辣比基尼女貼身熱舞

北海岸百人囂張封路飆車！金山警卯起來 扣一整排車逮16人