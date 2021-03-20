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獨／北海岸出現罕見「藍眼淚」蹤跡　當地人驚呼：第一次看到

▲北海岸出現罕見「藍眼淚」蹤跡 當地人驚呼：第一次看到。（圖／民眾提供）

▲北海岸出現罕見「藍眼淚」蹤跡，當地人驚呼：第一次看到。（圖／翻攝自「北海岸全民聯盟公社」LINE群組，下同）

記者郭世賢／新北報導

北海岸出現「藍眼淚！」有民眾19日晚上在新北市金山區沿海，發現海面拍打起陣陣浪花時，出現一道道「藍光」，民眾便想起馬祖的「藍眼淚」，馬上拿起手機拍下這一幕，當地民眾驚呼：哇～第一次在北海岸看見藍眼淚！

有民眾19日晚上近10時，在金山中角灣沿岸行動咖啡車喝咖啡、看海時，發現一陣陣海浪打起時，怎麼會出現「藍光」若影若現，並馬上拿起手機拍下，從照片可清楚看見夜晚的海面，展現絕美「螢光藍」。

▲北海岸出現罕見「藍眼淚」蹤跡 當地人驚呼：第一次看到。（圖／民眾提供）

▲民眾將照片轉傳到「北海岸全民聯盟公社」LINE群組中，引起群友一陣熱議。

民眾將照片轉傳到「北海岸全民聯盟公社」LINE群組中，引起群友一陣熱議，有民眾說，中角有藍眼淚！他在沙灘上看，一陣一陣會有整排藍光；另一名民眾說，他19日在野柳夜釣時，漁船開過去也有看到藍光，會跟著波浪走。還有民眾說，其實原本就有，只是沒有人說而已。

馬祖「藍眼淚」被CNN列為世界15大奇景之一，每年3月到7月間才看得到。「藍眼淚」是一種會發光的夜光蟲（渦鞭毛藻）有性生殖的過程，往往必須符合一些客觀的環境條件，像是休眠的「配子」瞬間萌發、海水溫度低於27度，而發出淡藍色螢光，也被稱為「藍海現象」、「藍色啤酒海」。

▲北海岸出現罕見「藍眼淚」蹤跡 當地人驚呼：第一次看到。（圖／民眾提供）

▲一陣陣海浪打起時，出現「螢光藍」若影若現。

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