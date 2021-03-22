▲3月22日世界水資源日，新北「水保巡迴列車」守護山坡地。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

3月22日是世界水資源日，新北市政府農業局也致力於推廣山坡地合理開發及水土保育工作。2021年農業局主動出擊，除了水保巡迴列車加開水土保持處理與維護說明會外，針對違反水土保持法之行為人也開設違規行為人講習會，持續保護新北山坡地水土資源。

2021年世界水資源日主題是「珍惜水、愛護水」，近期台灣各地水庫水情告急，除了降雨分布不均外，水庫也因淤積導致庫容下降。提供大台北地區的翡翠水庫至今仍有80%以上的蓄水量，除了北部有東北季風提供降水外，也跟上游水庫集水區的水土保持做得好有極大關聯，減少淤積土砂流入、降低開發對環境的衝擊也能夠有效提升水庫有效蓄水量。

▲2020年水土保持巡迴列車共巡迴新北21個區公所，為民眾提供服務。

農業局表示，近年透過舉辦水土保持戶外教學及校園宣導活動，連結社區與不同年齡層民眾，加深市民朋友對水土保育的認知，水土保持巡迴列車更是貫徹水土保持行動治理的理念2020年共計在新北市21個公所及20個農會巡迴，希望將保水育土的觀念深植人心。

農業局2021年度更是主動出擊，水土保持巡迴列車再精進，除保留原本水土保持服務團技師駐點解惑服務外，另外加開水土保持處理與維護說明會，直接將水土保育觀念、水土保持義務人責任及水土保持相關申請流程等資訊透過說明會讓民眾了解，不斷修正說明會內容，能有效解決民眾心中水土保持相關問題。

農業局長李玟表示，水土保持人人有責，並應該將水土保持應推展到整個山坡地集水區，用宏觀的視角進行山坡地的防災與減災，灌輸民眾水土保持的重要性。另外，民眾對水土保持書件申請有疑慮，農業局提供許多管道供民眾免費諮詢，仍請民眾於開發自家土地時注意，以免誤觸水土保持法相關規定，也邀請新北市民一同保護新北美麗的山林。

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