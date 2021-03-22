　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

3月22日世界水資源日　新北「水保巡迴列車」守護山坡地

▲3月22日世界水資源日 新北「水保巡迴列車」守護山坡地。（圖／新北市農業局提供）

▲3月22日世界水資源日，新北「水保巡迴列車」守護山坡地。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

3月22日是世界水資源日，新北市政府農業局也致力於推廣山坡地合理開發及水土保育工作。2021年農業局主動出擊，除了水保巡迴列車加開水土保持處理與維護說明會外，針對違反水土保持法之行為人也開設違規行為人講習會，持續保護新北山坡地水土資源。

2021年世界水資源日主題是「珍惜水、愛護水」，近期台灣各地水庫水情告急，除了降雨分布不均外，水庫也因淤積導致庫容下降。提供大台北地區的翡翠水庫至今仍有80%以上的蓄水量，除了北部有東北季風提供降水外，也跟上游水庫集水區的水土保持做得好有極大關聯，減少淤積土砂流入、降低開發對環境的衝擊也能夠有效提升水庫有效蓄水量。

▲3月22日世界水資源日 新北「水保巡迴列車」守護山坡地。（圖／新北市農業局提供）

▲2020年水土保持巡迴列車共巡迴新北21個區公所，為民眾提供服務。

農業局表示，近年透過舉辦水土保持戶外教學及校園宣導活動，連結社區與不同年齡層民眾，加深市民朋友對水土保育的認知，水土保持巡迴列車更是貫徹水土保持行動治理的理念2020年共計在新北市21個公所及20個農會巡迴，希望將保水育土的觀念深植人心。

農業局2021年度更是主動出擊，水土保持巡迴列車再精進，除保留原本水土保持服務團技師駐點解惑服務外，另外加開水土保持處理與維護說明會，直接將水土保育觀念、水土保持義務人責任及水土保持相關申請流程等資訊透過說明會讓民眾了解，不斷修正說明會內容，能有效解決民眾心中水土保持相關問題。

農業局長李玟表示，水土保持人人有責，並應該將水土保持應推展到整個山坡地集水區，用宏觀的視角進行山坡地的防災與減災，灌輸民眾水土保持的重要性。另外，民眾對水土保持書件申請有疑慮，農業局提供許多管道供民眾免費諮詢，仍請民眾於開發自家土地時注意，以免誤觸水土保持法相關規定，也邀請新北市民一同保護新北美麗的山林。

► 美麗最大的祕密

【更多新聞】

獨／北海岸出現罕見「藍眼淚」蹤跡　當地人驚呼：第一次看到

基隆警跟風改名「超粗大深海鮭魚王」　派出所同仁驚：哇靠！太狂了

嗨爆基隆廟口！2男戴頭套綁鋼管慶生遊街　火辣比基尼女貼身熱舞

北海岸百人囂張封路飆車！金山警卯起來　扣一整排車逮16人

ET快訊
快訊／F-5E墜海！飛官羅尚樺死因出爐
2月才開心抱金孫...上尉潘穎諄父親「相信兒子還活著」
檢方相驗「羅尚樺遺體」！同袍列隊敬禮　羅妻痛哭腿軟
2分38秒求救音檔曝光！F-5E擦撞失事　同僚急喊「下去了」
快訊／南港警員安撫尋短女「爬上床」　晚間緊急調職
巴哈姆特站務一句話「我坦著」　官方發聲明還原6次交涉刪文

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

清水母鹿中捕獸夾「痛苦掙扎」險死　他目擊心痛po文：要揪出殺手

3月22日世界水資源日　新北「水保巡迴列車」守護山坡地

96萬隻雌平腹小蜂來了！荔枝椿象天敵替代人力　專吸蟲卵養分　

2021桃園彩色海芋季　6萬株13品種8個色系超浪漫

桃園勇敢女生Podcasters　兩廳院尬聊「三色豆跟芋頭誰該消失」

男匯款救酒店公關：這是救命錢！內埔警出手攔阻

桃園市議員代夜市選物業者發聲　請市府留一條生路

外籍移工聚賭　歸仁警方強力取締查獲8人

雲林監獄結合雲科大設計學院　「文創技藝班」成果展令人驚艷

台南安平漁港現火光　海巡人員即時通報消防局滅火

上班壓力大？桃園憤怒屋任你宣洩　網紅「砸爛音響、電視」直呼爽到爆

真的只想回家！《創造營》利路修厭世到爆紅　求「不要再為我投票」鄧超：就這麼狂

貝童彤結婚2年帥老公曝光「出道處女秀」　婚宴砸200萬..Howard笑：沒意外就這麼一次XD

台中20歲男遭撞亡！警受訪口誤　父控訴誤導大眾：求行車紀錄器

哈士奇闖禍！扯斷繩暴衝大馬路　騎士摔車求償4萬...飼主：很無奈

福原愛仍稱江宏傑「丈夫」　2聲明見「相同關鍵」...網：真的回不去了

誰也不讓誰！BMW狂打方向燈　 賓士緊咬前車「不給插」網：幼稚

若台灣戰爭...邱國正含淚交代兒「在家等或去戰場找你老爸屍體」

荒唐！中山區尿尿哥「電梯裡解放」　睡管理室當家...誇張行徑全家崩潰

作賊喊捉賊？逃票女控站務員扯髮　畫面曝反打臉！北捷怒罰7500元

清水母鹿中捕獸夾「痛苦掙扎」險死　他目擊心痛po文：要揪出殺手

3月22日世界水資源日　新北「水保巡迴列車」守護山坡地

96萬隻雌平腹小蜂來了！荔枝椿象天敵替代人力　專吸蟲卵養分　

2021桃園彩色海芋季　6萬株13品種8個色系超浪漫

桃園勇敢女生Podcasters　兩廳院尬聊「三色豆跟芋頭誰該消失」

男匯款救酒店公關：這是救命錢！內埔警出手攔阻

桃園市議員代夜市選物業者發聲　請市府留一條生路

外籍移工聚賭　歸仁警方強力取締查獲8人

雲林監獄結合雲科大設計學院　「文創技藝班」成果展令人驚艷

台南安平漁港現火光　海巡人員即時通報消防局滅火

爬金門戰車殘骸拍照！網美坐砲管甜笑張手…被勸刪文秒封鎖粉絲

清水母鹿中捕獸夾「痛苦掙扎」險死　他目擊心痛po文：要揪出殺手

99%的女生都做過！5個「愛情錯誤」別犯，難怪總是被分手

周華健放話「名字有2字」免費看演唱會　踩場五月天拒安可原因笑翻

阻止印度軍購S-400導彈？　美防長：盟邦若買會被制裁

防衛省公布陸艦隊偵查報告　張競批：毫無反情報素養

iPhone 12 Pro Max、三星Galaxy S21 Ultra、小米11拍攝對決

大專女壘／排球轉壘球也曾後悔過　北市大余姵瑤盼穩定再拼國家隊

日本國家隊主帥：桃田賢斗精神已恢復，再振作能直指東奧奪冠

快訊／F-5E墜海！飛官羅尚樺死因出爐　「顱內出血」致神經休克

台中妹像癡漢一直看妹妹頭女警　原來是女模級警花

地方熱門新聞

即／雲林小學疑群聚感染　上百童不適

台中2碩士生改名鮭魚嗆：我高學歷

月初海神衝邊坡　同地點再釀4傷

國道1南下207.2K　自小客衝入邊坡

暗夜彰化竹林大火　烈焰焚燒嚇人

北海岸出現「藍眼淚」　當地人驚：第一次

拖板車鋼板未紮牢掉落　還好沒砸到人車

人力抓卵停　換96萬隻雌平腹小蜂

長榮女PO文逼跪 　保生宮：不曉得

台南公園燕潭傳出女子溺斃

青埔「置地廣場桃園」振興活動結合市民卡

暗夜爆胎困深山　枋寮警摸黑1小時入山救援

桃園Podcasters尬聊：三色豆跟芋頭誰該消失

批肉柴態度差　畫面卻吃到見底

更多熱門

相關新聞

金山財神廟召開信徒大會　警全程監控蒐證防衝突

金山財神廟召開信徒大會　警全程監控蒐證防衝突

新北市金山區「金山財神廟」開廟以來一直香火鼎盛，不過日前發生財務長黎清美侵占1480萬元情事，衍生廟方管理委員會人事一直擺不平；廟方20日下午召開信徒大會，參加信徒共約50餘人，新北市警局金山分局指派警力在外加強巡邏，並架設錄影機全程蒐證，最後平和落幕結束，順利選出新的榮譽主任委員。

北海岸出現「藍眼淚」　當地人驚：第一次

北海岸出現「藍眼淚」　當地人驚：第一次

淡水8家美食必訪

淡水8家美食必訪

新北力挺鳳梨小農　團購已售出230公噸

新北力挺鳳梨小農　團購已售出230公噸

青少年圖書館推「全運會電競賽衝刺班」

青少年圖書館推「全運會電競賽衝刺班」

關鍵字：

新北世界水資源日水土保育

讀者迴響

熱門新聞

醫科男「鮭魚之夢」傳遭壽司郎黑名單

鳳梨遇上薔薔也崩潰！直播脫衣：被搞到好熱

131萬聘金拿13萬回禮　準新娘怒報警

《黑澀會》美眉「嘲笑別人本名」遭封殺！

星巴克3／22起連續5天買一送一！

影／Albee當貝童彤伴娘穿超仙！

即／桃園中原大學大四生墜樓亡！

獨／張鮭魚之夢曝上課慘狀：被譏笑、老師要他回家

薔薔「胸前兩點」走光！鳳梨臉紅起生理反應

老闆生氣了！為吃免費改鮭魚「一律開除」

Lulu「東湖市場買衣服」沒被認出！

正妹「下面長肉色一根」百萬網友嗨了

「張鮭魚之夢」真要哭了！律師曝殘酷法條打臉

即／雲林小學疑群聚感染　上百童不適

快訊／中尉羅尚樺尋獲　失去生命跡象

更多

最夯影音

更多
上班壓力大？桃園憤怒屋任你宣洩　網紅「砸爛音響、電視」直呼爽到爆

上班壓力大？桃園憤怒屋任你宣洩　網紅「砸爛音響、電視」直呼爽到爆
真的只想回家！《創造營》利路修厭世到爆紅　求「不要再為我投票」鄧超：就這麼狂

真的只想回家！《創造營》利路修厭世到爆紅　求「不要再為我投票」鄧超：就這麼狂

貝童彤結婚2年帥老公曝光「出道處女秀」　婚宴砸200萬..Howard笑：沒意外就這麼一次XD

貝童彤結婚2年帥老公曝光「出道處女秀」　婚宴砸200萬..Howard笑：沒意外就這麼一次XD

台中20歲男遭撞亡！警受訪口誤　父控訴誤導大眾：求行車紀錄器

台中20歲男遭撞亡！警受訪口誤　父控訴誤導大眾：求行車紀錄器

哈士奇闖禍！扯斷繩暴衝大馬路　騎士摔車求償4萬...飼主：很無奈

哈士奇闖禍！扯斷繩暴衝大馬路　騎士摔車求償4萬...飼主：很無奈

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面