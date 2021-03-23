▲三和國小食農教育「春耕趣」，學童五感體驗傳統下田插秧。（圖／新北市三和國小提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市金山區三和國小於23日在地方耆老帶領全校師生向土地公完成敬天祝禱儀式後正式開始，三和的孩子們熟練的赤腳下田插秧，遠道而來的永平國小師生在三和六年級孩子的指導下，將一株珠小秧苗親手種在水田裡，以自己的雙腳踏泥與土地對話，在五感真實的學習互動中，啟迪孩子自主學習的樂趣，順利完成了插秧初體驗。

三和國小表示，今年依舊安排了「爆米香」體驗活動，邀請到從事爆米香工作已長達50年的黃銀河先生操作爆米香，讓三和、永平及大鵬國小的孩子們，體會到米食加工變化的美妙，親口嘗到「爆米香」的滋味後，達成「從產地到餐桌」的食農教育目標。

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六年級3位準畢業生蕭于喬、張芸蓁及蔡昕羽異口同聲說，今年是我們的第6次插秧，也是最後1次，回想新生時剛要下田的害怕及擔憂，現在反而變成是一年一次的期盼，雖然每年下田時水都很冰涼，但是感謝同學們的相互打氣，每次的插秧都是有趣的，而且今年我們還協助永平國小的五年級學生插秧，我們都覺得自己很厲害，相信這會是我們國小生活裡最美好的回憶。

▲三和的孩子們熟練的赤腳下田插秧，將一株珠小秧苗親手種在水田裡。

一年級蔡偲妍說，自己從來沒有赤腳下田過，想不到今天學校的同學、學長姐及老師們通通下田去了，看到田裡的泥巴髒髒的，我有點害怕，但是在老師及同學的鼓勵下，我終於鼓起勇氣踩下去，哇，水好冰啊，而且泥巴好黏，然後要慢慢移動身體把小秧苗插好，真的是好辛苦，想到農夫們都要這樣辛苦的種田，以後我一定會把飯吃光光。

三年級徐睿謄說，學校營養午餐的米飯就是我們自己耕種的三和好穀粒，今天插秧後，接下來我們要定時到田裡撿福壽螺、施肥及拔草，完全沒有使用農藥、除草劑及化學肥料，再加上金山家鄉肥沃的土壤，所以我們種出來的米特別香甜，今天「爆米香」使用的米，就是用我們的米，太好吃了。

▲社區耆老及彩田友善農作的共同合作下，發展出完整的友善稻米耕作體驗學習課程。

輔導室主任謝宇恆表示，三和國小的位置是北濱地區的精華所在，有著磺溪沖積而成的肥沃平原，歷年在與社區耆老及彩田友善農作的共同合作下，發展出完整的友善稻米耕作體驗學習課程，我們帶著孩子透過適當的農事勞動，促發孩子與他人、家鄉自然環境、農作物及食物的不斷互動，豐富孩子的學習經驗。

三和國小校長陳紹賓表示，三和國小的食農教育目標並不是要孩子學會種田、種菜等農耕技術，而是要讓孩子們透過「親手做」的學習歷程，從認識在地的農業及文化、健康的飲食生活方式開始，讓地球環境能夠永續發展，因此，三和國小的食農教育就是孕育公民核心素養的教育實踐。

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