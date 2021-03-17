基隆警跟風改名「超粗大深海鮭魚王」　派出所同仁驚：哇靠！太狂了

▲基隆警跟風改名「超粗大深海鮭魚王」，派出所同仁驚：哇靠！也太狂了吧！（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

知名連鎖餐廳「壽司郎」17、18日天推出名字「鮭魚」免費吃活動，只要名字出現「鮭魚」的諧音或相同就可享優惠，基隆市一名27歲張姓員警也跟風改名，17日特別請假改名為「宜蘭之子超粗大深海鮭魚王」，當天馬上前往「壽司郎」大啖鮭魚，消息傳回派出所，同仁驚呼：哇靠！也太狂了吧！

臉書粉絲專頁「臺灣警察法學研究學會」是為警察實務、警察法規成立的學習平台，17日下午分享一張照片指出，「現在的學生頭殼都不知道裝什麼」，原來是有一名張姓警員傳訊息表示，「自己也去換身分證了」。

據了解，27歲張姓警員目前在基隆警第一分局忠二路派出所服務，17日特別請假到基隆市戶政事務所改名，身分證姓名欄寫著「宜蘭之子超粗大深海鮭魚王」，發證日期民國110年3月17日（基市）換發，改名後當天馬上前往「壽司郎」大啖鮭魚。

基隆警第一分局忠二路派出所長張畯盛指出，張員是宜蘭人，工作非常認真，是派出所出了名的「點子王」，頗有才華。張所長表示，張員突發奇想也來跟風改名，17日特別請假前往基隆市戶政事務所改名，原本明日前往「壽司郎」大啖鮭魚，怕被媒體拍到，臨時改為今日前往，18日會把名字改回來。消息瞬間傳回派出所，派出所同仁得知張員為了吃免費鮭魚改名字，驚呼「哇靠！也太狂了吧！」

▲沒想到意外釣出宜蘭市長留言關心。（圖／翻攝臉書）

貼文發出後引起熱議，沒想到意外釣出宜蘭市長。宜蘭市市長江聰淵在下方回應，「我宜蘭市長，來關心一下這個…鮭魚同學。」隨後，「臺灣警察法學研究學會」小編也立刻回覆，「市長好，宜蘭出產的鮭魚王工作很認真，學習態度也好喔！本文是讓大家飯後笑笑，降低工作的壓力啦！」對話內容相當有趣。

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