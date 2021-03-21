金山財神廟召開信徒大會　新北警全程監控蒐證防制滋事衝突

▲新北市金山區「金山財神廟」。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

新北市金山區「金山財神廟」開廟以來一直香火鼎盛，不過日前發生財務長黎清美侵占1480萬元情事，衍生廟方管理委員會人事一直擺不平；廟方20日下午召開信徒大會，參加信徒共約50餘人，新北市警局金山分局指派警力在外加強巡邏，並架設錄影機全程蒐證，最後平和落幕結束，順利選出新的榮譽主任委員。

金山財神廟2021年3月20日下午2時15分第一次召開信徒大會，廟方宣布29名委員及信徒到場，由主任委員郭義彥報告2020年財務狀況，新廟工程進度等。會中，鄭姓委員提出程序問題，要求3名法律顧問入場旁聽，訴求公開透明，經表決有6人同意，20人反對。決議大會不公開，但會議全程錄音錄影且有會議記錄。

▲新北市警局金山分局全程監控蒐證防制滋事衝突。（圖／民眾提供）

因金山財神廟財務長黎清美侵占廟款1480萬元，2020年底被基隆地方法院依業務侵占罪判刑2年6個月，因此有信徒在會中提案判決定讞前，黎清美應卸下金山財神廟相關職務，判決無罪方能復職，經激烈討論後決議，黎清美仍維持職務至二審判決。

金山財神廟自2014年起，聘任前警政署刑事警察局長楊子敬擔任榮譽主委，87歲的楊子敬以人事已高，申請卸任，推薦退休的前台北市察局副局長呂春長接任榮譽主委，獲信徒大會28票壓倒性通過。

金山財神廟黃姓總幹事於3月15日至金山警分局備案，20日信徒大會中恐有信徒鬧事請求協助。金山警分局乃於指派警力到場全程蒐證、盤查及對雙方強力約制，秉持公正執法，絕不容許有不法行為發生，後續若查有不法將依法究辦。

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