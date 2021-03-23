F-5E失事釀1殉職1失聯　立法院會默哀一分鐘

記者楊蕓／台北報導

空軍兩架F-5E戰鬥機22日於訓練編隊飛行時擦撞，造成一名飛官羅尚樺中尉殉職，潘穎諄上尉仍下落不明。行政院長蘇貞昌23日赴立法院進行施政報告並備質詢，上午第一位質詢的國民黨立委陳雪生，在質詢前建議會議主席、立法院副院長蔡其昌先率領各部會官員，對於遇難及失聯的飛官，全體起立默禱、默哀一分鐘。

▲行政院長蘇貞昌及全體官員起立為殉職及失聯飛官默哀、默禱。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

默哀一分鐘後，陳雪生接著質詢時表示，每次聽到空難發生，他都非常悲痛，40年來，F-5E已經29起失事，造成22位飛官殉職，去年F-5E失事時，家屬痛哭流涕希望飛機能停飛，陳雪生向蘇貞昌建議，F-5E應即日起「下架停飛」，請國防部檢討。

蘇貞昌回應，昨天發生空難，他對於偉大的飛官為保護國家安全盡心盡力，深感不捨也表示敬意， 對於羅中尉殉職深感不捨，並向家屬致哀，而仍在搜尋的潘上尉，希望能盡快找到並全力救助，至於相關失事原因，應由空軍相關單位仔細檢討，應有的後續措施，他都尊重專業。

空軍F-5E戰鬥機22日於台東志航基地起飛執行訓練任務；其中2架F-5E（各1名駕駛）疑似空中擦撞墜海，雷達光點消失，地點在屏東牡丹鄉岸際旭海漁港距岸1.4浬海域處。

原先消息傳出機上的兩位飛官均已跳傘逃生，但在經過搜救後，中尉羅尚樺已被黑鷹直升機在海上尋獲，不過尋獲時已經失去生命跡象，另一位上尉潘穎諄目前仍失蹤，約失聯18小時，救援單位持續搜尋中。



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