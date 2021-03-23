快訊／「台灣的天空需要很多勇敢飛官」　蘇貞昌：全力搜尋潘穎諄

記者徐政璿／台北報導

空軍七聯隊2架F-5E單座戰機22日15時在屏東縣牡丹鄉外海疑似擦撞，造成1名中尉羅尚樺殉職，1名上尉潘穎諄尚未尋獲。行政院長蘇貞昌23日上午在立法院受訪時表示，台灣的天空需要很多勇敢飛官，對於意外非常遺憾，殉職飛官表示崇高敬意感謝不捨，向家屬致敬，請家屬保重，全力搜尋下落，希望盡快找到，查明相關原因向國人報告。

▲空軍F-5系列戰鬥機。（圖／ETtoday資料照）

22日臺東基地F-5E戰機一批四架，14時30分起飛執行例行訓練，15時6分於屏東縣牡丹鄉外海，2號機飛行官羅尚樺中尉及4號機飛行官潘穎諄上尉疑似發生擦撞。16時41分羅員獲救吊掛，17時5分時降落臺東基地轉送馬偕醫院救護。不過，經過急救後，仍不幸宣告死亡。

空軍司令部表示，空軍刻正積極搜救潘員，懇請國人持續祈福集氣。

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