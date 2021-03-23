快訊／施打AZ疫苗第二天　蘇貞昌戴口罩說了這3字

記者徐政璿／台北報導

首批AZ疫苗本週一起在全台57家醫院開打，行政院長蘇貞昌帶頭接種，22日上午7時40分就到台大醫院施打疫苗。施打完畢後，蘇貞昌23日上午赴立法院備詢，被問及身體狀況時，他笑說「好好的！」

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

蘇貞昌表示，他率先施打，但有人為各種理由質疑唱衰，還要講作假，「有那麼多醫生護士跟我做假，這樣誰還敢看病？」

蘇貞昌說，希望台灣能多朝正面發展，不要什麼都唱衰質疑。

▼行政院長蘇貞昌接種AZ疫苗。（圖／行政院提供）