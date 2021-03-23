羅尚樺新婚妻曝「已有2個月身孕」　思念文喊話尪「我一定保護好他」

▲殉職飛官羅尚樺妻子透露已有2個月身孕。（圖／翻攝羅妻IG）



記者蔡文鈴／綜合報導

空軍兩架F-5E22日於訓練編隊飛行時擦撞，造成一名飛官羅尚樺殉職，而與他才新婚不久的妻子清晨在IG發文，更悲痛的表示「小玉米也好想爸爸」、「我知道你還在，還有很多個夜晚也要你陪」。

據了解，羅尚樺剛新婚不久，雙方感情相當甜蜜，IG上也大膽秀出對老婆的愛意「尚樺❤OO」。然而，墜機事件發生後，羅妻立刻趕到醫院確認遺體，當場情緒崩潰腿軟需要人攙扶才可以走動。

羅妻清晨在IG限時動態上分享「懷孕日記」孕期才２個多月；她也寫下對老公的思念，「老公我好想你，小玉米也好想爸爸，我會聽你的話，一定會保護好他，不會讓他一個人，也不會丟掉他。我真的好愛好愛你，我知道你怕我一個人撐不住，所以留了禮物要我堅強，我知道你還在，你化作飛蛾陪了我一晚，還有很多個夜晚也要你陪。」

空軍F-5E戰鬥機22日於台東志航基地起飛執行訓練任務時，其中2架F-5E疑似空中擦撞墜海。兩名飛行員跳傘逃生，中尉羅尚樺送往醫院後宣告不治；而擁有「陽光上尉」之稱的潘穎諄則下落不明。

其他人也看了這些新聞...

►2架F-5E擦撞釀1死1失蹤 空軍司令部：懇請國人祈福集氣

►2架F-5E調整隊形擦撞 空軍：1彈射椅彈出、無線電未呼叫

►羅尚樺、潘穎諄總飛行時數曝光：分別有404hr30m、601hr35m



更多熱門新聞...

►2架失事F-5E機務情況曝光 109年6月、12月分別完成週檢

►F-5E再出事！羅尚樺殉職 朱冠甍母曾痛哭：希望兒子是最後一個

►F5E一次掉2架！國軍6年釀13起重大意外 飛機失事8筆、2戰車翻車

►振興一下我們的美麗