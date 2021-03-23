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羅尚樺表姊一早到靈堂助念！飛官潘穎諄仍失聯　軍方持續搜救中

▲▼F-5E戰鬥機擦撞墜海，飛官羅尚樺表姊到靈堂助念。（圖／記者吳世龍攝）

▲飛官羅尚樺表姊到靈堂助念。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳世龍、莊智勝／台東報導

台東空軍志航基地2架F-5E戰鬥機昨（22日）下午3時許發生擦撞、雙雙墜海，軍方第一時間展開搜救行動，並率先在海面上尋獲中尉飛官羅尚樺（26歲），但當時羅已經沒了氣息，經送醫搶救後仍於下午5時許宣告不治死亡；另名上尉飛官潘穎諄（28歲）目前仍然失聯，持續搜救中。今（23日）一早羅尚樺表姊也前往靈堂助念，場面凝重哀戚。

空軍指出，此次失事的F-5E戰鬥機是於志航基地起飛執行訓練任務，不料下午3時6分，其中兩架戰機（機號5286，潘穎諄、機號5287，羅尚樺）疑似發生擦撞雙雙墜海，軍方發現雷達光點消失後，立即派遣黑鷹搜救機及海巡船艇到場搜救，並率先在海面上發現羅尚樺，但羅已經沒有呼吸心跳，經送醫搶救後，仍於下午5時45分宣告不治死亡。

▲▼國軍F-5E戰鬥機屏東墜海！兩飛官羅尚樺上尉(左)、潘穎諄上尉(右)。（圖／翻攝當事人臉書）

▲飛官羅尚樺（左）不幸殉職，而潘穎諄（右）目前仍下落不明。（圖／翻攝當事人臉書）

由於2飛官軍才剛新婚不久，其中羅尚樺還登記不到一個月，如今卻傳出殉職消息，令妻子、家人情緒當場潰堤。今早羅的表姊低調現身靈堂替表弟助念，盼羅尚樺能夠一路好走，現場氣氛十分凝重。

目前另名飛官潘穎諄仍是下落不明，搜救隊把握黃金72小時漏夜搜索，今晨已在鄰近海岸線尋獲多塊破損機體殘骸，還發現疑似潘的鞋子、救生衣等物品，目前搜救行動仍在持續中；軍方統計，截至今早7時15分，累計空中共出動國防部搜救機13架次、空勤總隊搜救機1架次；地面國防部出動204人、海巡署48車106人、屏東縣消防局11車22人、警察局10車22人；海上則出動海巡署6艇。

▼今晨軍方在鄰近海岸線尋獲機體殘骸及疑似潘穎諄的鞋子、救生衣等物。（圖／記者吳奕靖攝）

▲▼搶救飛官潘穎諄。（圖／記者吳奕靖攝）

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