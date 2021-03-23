LIVE／飛官潘穎諄失聯18小時　蔡英文親上火線發表談話

政治中心／綜合報導

空軍兩架F-5E22日於訓練編隊飛行時擦撞，造成飛官羅尚樺中尉殉職，潘穎諄上尉仍下落不明。對此，總統蔡英文已指示救援優先，各相關單位務必全力進行搜救，並進一步釐清事故原因。而蔡英文今將赴三軍總醫院松山分院航空醫學大樓開工動土典禮，預計針對本次意外對外發表談話。《ETtoday新聞雲》全程直播。

空軍F-5E戰鬥機22日於台東志航基地起飛執行訓練任務；其中2架F-5E（各1名駕駛）疑似空中擦撞墜海，雷達光點消失，地點在屏東牡丹鄉岸際旭海漁港距岸1.4浬海域處。

原先消息傳出機上的兩位飛官均已跳傘逃生，但在經過搜救後，中尉羅尚樺已被黑鷹直升機在海上尋獲，不過尋獲時已經失去生命跡象，另一位上尉潘穎諄目前仍失蹤，約失聯18小時，救援單位持續搜尋中。

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）



其他人也看了這些新聞...

►2架F-5E擦撞釀1死1失蹤 空軍司令部：懇請國人祈福集氣

►2架F-5E調整隊形擦撞 空軍：1彈射椅彈出、無線電未呼叫

►羅尚樺、潘穎諄總飛行時數曝光：分別有404hr30m、601hr35m



更多熱門新聞...

►2架失事F-5E機務情況曝光 109年6月、12月分別完成週檢

►F-5E再出事！羅尚樺殉職 朱冠甍母曾痛哭：希望兒子是最後一個

►F5E一次掉2架！國軍6年釀13起重大意外 飛機失事8筆、2戰車翻車

►振興一下我們的美麗