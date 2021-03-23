別再犧牲飛官了！　趙少康建議：超前部署「無人機海戰術」

▲資深媒體人趙少康。（圖／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

空軍七聯隊2架F-5E單座戰機22日下午在屏東縣牡丹鄉外海疑似擦撞，造成1名中尉羅尚殉職，1名上尉潘穎諄尚未尋獲。對此，爭取參選2024總統的資深媒體人趙少康22日晚間發表聲明，呼籲政府制定正確的國防政策，別讓空軍健兒平白犧牲，他建議盡快完成「無人機海戰術」部署。

出身軍人子弟的趙少康對再傳空難深感痛心，悲憤之餘，更質疑空軍事故頻傳，早已超過美式裝備國家正常標準，必有不正常原因，為避免憾事持續發生，應該深入檢討。

其次，趙少康提出，當前環境艱困，軍備取得不易，大家都了解，但因應既有環境，調整資源，發揮最大的效能，有賴高層次正確的國防政策，空軍健兒再怎麼不眠不休、英勇善戰，也不應該派他們去以卵擊石。

趙少康並批評將帥無能、累死三軍，他質疑空軍就算花大錢、拚老命、等好多年，「再取得一批老掉牙的F-16（1974年首飛服役）改良機種，能有機會對抗中共服役中先進的第五代殲20、殲35隱形機種？」

趙少康指出，這兩年傳統戰術思維受到重大挑戰，敘利亞、亞美尼亞戰爭中異軍突起的是土耳其自行發展的無人機，打得美式裝備全軍覆沒，連落荒而逃都來不及，因此建議立刻向土耳其購買足夠數量之無人機，我國空軍官兵也要全面開始學習操作無人機，制敵於千里之外。

面對我國的空防困境，趙少康建議，土耳其是個中等科技水平國家，至少無人機所用電子晶片技術落後我國甚多，應該把買F-16的預算經費交給工研院、國防大學等，並廣邀有志者參與研發無人機，要比對共軍一步完成「無人機海戰術」部署。

▼F-5E戰機。（圖／前空軍王姓中校提供）

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