不選黨主席？　韓國瑜：將四面八方的關心放進內心最柔軟的角落

▲韓國瑜卸下市長身分後，近期投身公益推出「韓先生來敲門」系列影片，傾聽台灣基層的聲音。（圖／翻攝韓國瑜臉書）



記者蔡文鈴／綜合報導

國民黨主席於今年7月進行改選，由於中廣董座趙少康因國民黨中常會不處理「一年條款」，而不符合參選黨主席資格。外傳前高雄市長韓國瑜因此態度動搖，而韓國瑜也透過臉書表示，聽到來自四面八方的關心，並把這些聲音放進內心最柔軟的角落。

韓國瑜日前推出「韓先生來敲門」系列影片，深入台灣基層傾聽民意，該系列推出至第五集，他22日透過臉書感謝大家的支持，也藉此表達「台灣人民才是主角」，希望台灣人能保有美好的價值觀。

韓國瑜感謝所有支持者，「謝謝你們的溫暖，你們每一次的觀賞、每一次留言的微光，都是支持我持續的力量。」每一次敲開大門的時候，都希望能用正向的力量，讓大家看到更多來自台灣每個角落、每道溫暖良善的身影，期盼透過這些影片，讓更多人知道，台灣人民仍保有正向正道的信念，保有美好的價值觀和品德。

韓國瑜表示自己身上沒有任何頭銜，依然愛護台灣這塊土地，關心小小基層的聲音有沒有人真心傾聴，而這些來自四面八方的你們的關心，「我也都聽見了！並放進內心最柔軟的角落。」

韓國瑜說，願意盡自己微小的力量，持續敲開每一扇大門，也真心希望所有好朋友們，讓我們一起保持更多信心、一起散發更多溫暖，讓我們發自內心去關懷身邊的每個人。