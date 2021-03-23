還原F-5E失事前一刻！2機目擊1座椅彈出　追神祕無線電真相

記者蔡儀潔／綜合報導

台東空軍2架F-5E戰機22日發生墜海意外，空軍司令部召開記者會說明事發經過，當中提到，另外2機駕駛在任務歸詢時，僅能證實只目擊到1具彈射座椅彈出，直至失事前，均無聽到無線電中有回報「機械故障」等呼叫。

▲空軍F-5系列戰鬥機。（圖／ETtoday資料照）

國防部空軍司令部22日晚間舉行「F-5E飛機失事專案」記者會，中將參謀長黃志偉指出，當時2、4號機飛在最外側，受命交換隊形調整時，沒聽到無線電呼叫，但1號機和3號機同時看到空中有碎片，而且有一具彈射座椅從飛機裡彈射出來，因此判斷疑似發生空中擦撞。

他接著指出，由於飛機持續向前飛，擦撞2機狀況隨即進入後方雲霧中（視線死角），因此暫時無法確認2機是否都有彈射，但直至失事前，均無聽到無線電中有回報「機械故障」等呼叫。

▲F-5E戰機22日在台東外海失事。（圖／國搜中心提供）

F-5E戰機的墜海意外發生後，2名飛官雖然緊急跳傘逃生，但26歲羅尚樺被尋獲時，仍失去生命跡象送醫後不治。台東地檢署初步研判，羅尚樺死因為戰機在彈射時，導致頭部外傷顱內出血，終因中樞神經休克，死亡方式為意外，將持續深入調查，以釐清事發之原因。

▲搜救飛官滿洲現場情況 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

潘穎諄上尉則生死未卜，至今仍未尋獲。國軍22日晚間出動大批人力，現場有多項照明設備，更在海中央投射照明彈，全力搜救失蹤飛官。