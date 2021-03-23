快訊／搶救飛官潘穎諄！　海岸發現鞋子及部分機體殘骸

▲搜救飛官滿洲現場情況，搜救部隊集結 。（圖／記者吳奕靖翻攝）



記者吳奕靖、吳世龍／屏東報導

空軍台東基地2架F-5E戰機在屏東縣牡丹鄉外海疑似擦撞雙雙墜海，目前還有一名飛行員潘穎諄下落不明，搜救隊把握黃金72小時漏夜搜救，目前已經在附近海岸線找到多塊破損的機體殘骸之外，還有一隻鞋子、救生衣。

前一天國防部也指示三軍聯訓基地人力總動員，由於搜救人員漏夜搜尋在九棚岸際發現鞋子及部分機體殘骸，研判潘穎諄可能仍在落水點周邊。現在搜救人員就在滿州鄉港口村鄉台26線73公里處，沿恆春半島東海岸進行地毯式搜索。集結搜救，目前也將周邊山林列為搜救重點。

▲搜救飛官滿洲現場情況，搜救部隊集結 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

台26線73公里，九鵬派出所警員處發現1具傘具連座椅，這個地點也就是旭海漁港南側3百公尺岸邊玩，有民眾聽像是轎車相撞聲響，然就在路邊發現一張椅子，上面還有白色的降落傘具，隨後就傳出國軍戰機墜海意外。而搜救行動在22日的晚間也持續進行，不僅有搜救人員在岸邊持續找尋，海面上還不時發射照明彈，照亮夜空讓搜救船隻可以清楚看清海面情況。

軍方初步表示23日的搜救重點是以港仔村為中心，往北到旭海安檢所，往南前往鹿寮，往西到山區大約18公里周邊。

▲搜救飛官滿洲現場情況，找到機體殘骸還有一隻鞋子 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲搜救飛官滿洲現場情況，22日發射照明彈 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲搜救飛官滿洲現場情況，22日岸邊搜索 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲搜救飛官滿洲22日晚間搜救情況 。（圖／記者吳奕靖攝）

出版：07：28

更新：07：49