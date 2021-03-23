南投福興溫泉區首標售開紅盤！超出底價9千萬　總標價上看17億

▲南投縣長林明溱（右3）過去力邀企業界投資福興溫泉區，日前首度開標果然開紅盤。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投廬山溫泉區退役，替代的福興溫泉區土地開發計畫第1次公開標售開出紅盤，6筆土地實際標售金額超出底價9千餘萬元，最高每坪更達11萬餘元，超出縣府預期許多；縣長林明溱表示如順利完售，預估標售總價將逾17億元，可為縣庫創造5億元收入。

林明溱指出，福興溫泉區是全國首個規劃完善的溫泉區，目前土地開發計畫已完成，如期進行標售作業，該計畫中專案讓售土地面積共10.47公頃，公開標售土地有6.936公頃，合計共16.954公頃，43筆土地專案讓售已於去（109）年6月1日完成，讓售總價20億227萬元。

縣府指出，第一次公開標售作業於3月12日完成，共標售6筆土地1.3299公頃，標售總價3億9232萬元，合計已售出土地價款約24億元；此次標售最高標價每坪達11萬餘元，高出底價甚多，總標售金額較底價3億190萬元多出9,042萬元。

南投縣地政處表示，此次標售結果比預期價格高出許多，顯見各界對「全國第1溫泉區」興趣濃厚，一掃淪為虧錢蚊子建設的外界疑慮，剩餘28筆土地5.6068公頃將陸續辦理標售，倘以每坪8萬元估算，可標售13億元，整體土地售完可增加縣庫約5億元收入。



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