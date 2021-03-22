批國民黨私設刑堂要求說明「疫苗採購」　柯建銘說重話：褻瀆國會尊嚴

▲立法院社福及衛環委員會為成立「疫苗採購調閱小組」發生朝野衝突。（圖／記者林育綾攝）

記者楊蕓／台北報導

立法院衛環委員會22日再為成立「疫苗採購調閱小組」發生朝野衝突，國民黨召委陳玉珍上周臨時提案成立疫苗採購調閱小組並表決通過，遭民進黨團質疑程序有瑕疵，民進黨團總召柯建銘在臉書發文痛批，國民黨團利用立法權逼衛福部把自己想要的東西拿出來，是何等的褻瀆國會的神聖尊嚴，呼籲國民黨停止義和團式的議事操作，更不要妨礙防疫工作。

柯建銘表示，陳玉珍上週在未徵詢在場委員意見，也未充分討論的狀況下，僅花30秒就表決通過「疫苗採購調閱小組」的臨時提案。他批評，這不僅不尊重衛環委員會的全體委員，程序完全不合法，同時也讓人不禁開始懷疑國民黨的動機，究竟這麼急著想要知道疫苗採購的合約，到底是為了什麼？

柯建銘表示，如果真的是為了替全民監督政府，那大可正大光明的慢慢討論，然而國民黨最後卻選擇劍走偏鋒，用違法的方式讓提案強渡關山，這是國民黨必須要向全民解釋的。

柯建銘表示，台灣國際處境艱難，就連在採購疫苗上，也屢屢受到中國的處處掣肘，這一次能夠拿到疫苗，已經是所有人努力奔走之下的成果，然而，國民黨卻不思疫苗得來不易，前有質疑政府為何不跟中國代理商購買，眼見無效，現在又開始私設刑堂，上周三把陳時中部長叫來衛環委員會開疫苗採購的秘密會議，得不到想要的答案，隔一天就用如此粗糙的方式，欲利用立法權逼衛福部把國民黨想要的東西拿出來，這是何等的褻瀆國會的神聖尊嚴？

柯建銘強調，民進黨團態度很清楚，疫苗的採購過程可以被監督，也必須受到檢視，絕對不是向國民黨這般毫無道理的硬來，因此，民進黨團衛環委員會的成員也連署了一份提案：「因疫苗之採購，依國際慣例簽有與國外廠商之保密協議，並涉及能否安全取得等複雜國際因素，為避免疫苗採購生變，於確保疫苗取得無虞、保障國人健康，待國人施打完畢、疫情穩定後，由本會成立疫苗採購文件調閱專案小組。」

柯建銘強調，在疫情穩定，全體國人獲得疫苗的保護之前，確保疫苗的供應無虞，絕對是第一要務，他呼籲國民黨，切莫再用如此義和團式的議事操作，干擾疫苗的採購與防疫工作，這絕對是國人無法接受的。

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