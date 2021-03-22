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「疫苗採購調閱小組」成立藍綠吵一片！陳玉珍嗆：你們在怕什麼

▲▼立法院社福及衛環委員會邀請環保署署長張子敬列席報告業務概況，突發狀況。（圖／記者林育綾攝）

▲衛環委員會邀請環保署署長張子敬列席報告業務概況，卻爆發突發狀況至今無法進行。（圖／記者林育綾攝）

記者許展溢／台北報導

立法院社福及衛環委員會今（22日）原本是邀請環保署署長張子敬列席報告業務概況，但為了國民黨立委陳玉珍4天前18日臨時提案成立「疫苗採購調閱小組」被綠委反對，今衛環委員會確定上週議事錄，結果雙方吵起來、互嗆，截至目前一個小時過去，仍無法順利開會。

衛環委員會9點就要開始進行，但一開始綠委蘇巧慧認為「疫苗採購調閱小組」成立就是陳玉珍上週偷襲來的，且讓疫苗採購破局，部份綠委還直言就是怕疫苗價格被國民黨洩漏出去，雙方吵成一片，全擠在主席台。陳玉珍質疑「民進黨到底在怕什麼？」，有綠委反問陳玉珍「為何不讓提案先讓大家知道？」，陳玉珍強調完全都符合程序。

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陳玉珍更說綠委羅致政都說議事會議都可以成立調閱小組，「疫苗是大事不能成立？」直嗆綠委一直說價格，各種疫苗價格都有公開，「你們是怕中間人的利益被公開嗎？蘇巧慧怎麼這麼怕調閱小組，你為什麼這麼怕？你要擔心我洩漏給誰？你也可以參加啊！」

▲▼立法院社福及衛環委員會邀請環保署署長張子敬列席報告業務概況，突發狀況。（圖／記者林育綾攝）

▲藍綠立委互嗆。（圖／記者林育綾攝）

羅致政則大聲吼「台灣在國際上處境艱難，怕國民黨獲得價錢洩密，台灣拿不到疫苗，國民健康受影響，但有些人一天到晚想要公開價格，任何人在這關鍵時刻都會怕。」陳玉珍嗆「連能表決什麼都不知道」、「連議事錄有沒有問題都要成立調閱小組，疫苗全國關心你不敢成立調閱小組？」、「你們在怕什麼？」、「怕我們疫苗利益輸送？」和「民進黨怕什麼？」。

陳玉珍認為，民進黨可以照議事規則表決，但現在怎能表決輸了就這樣翻臉，有綠委則跟陳玉珍說「大家都覺得妳的畫面重複了」。陳玉珍說，自己格局跟他們不一樣，「我都在思考國家疫苗採購應該公開」，結果有人只關心畫面，國家大事才是重點，關心這種畫面等人生小事，到底是國會議員還是小學生？陳玉珍重申，「事實是不能用表決的」，就像蘇巧慧是女的，難到可以用表決變成男的？

▲▼立法院社福及衛環委員會邀請環保署署長張子敬列席報告業務概況，突發狀況。（圖／記者林育綾攝）

▲綠委認為國民黨提出臨時提案有重大瑕疵。（圖／記者林育綾攝）

稍早有記者提問關於疫苗採購內容，不能讓立法委員看？衛福部長陳時中也回應，採購過程大家若要知道沒有問題，但質疑知道後對整體防疫是否有幫助，「如果有幫助樂於讓大家看」。他說，有保密協定在，但全球搶疫苗萬一有任何疏漏，延遲疫苗取得對防疫不是好事。再來則是價格問題，已簽訂照合約採購，因此沒有價格上的問題，至於監督問題合約執行至一定程度，一定會公開接受全民檢驗。

▲▼立法院社福及衛環委員會邀請環保署署長張子敬列席報告業務概況，突發狀況。（圖／記者林育綾攝）

▲衛環委員會突發狀況。（圖／記者林育綾攝）

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