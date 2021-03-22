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馮世寬穿飛行服現身立院：讓我想起年輕時掩護RF-104G戰機偵照

▲▼馮世寬今穿著整套飛行服到立院備詢。（圖／翻攝自趙天麟臉書）

▲馮世寬（右）穿著整套飛行服赴立院備詢。（圖／翻攝自趙天麟臉書）

記者楊蕓／台北報導

退輔會主委馮世寬22日赴立法院備詢時，身穿整套深綠色的「飛行服」出席引起注目。馮世寬表示，這是他任職於漢翔公司時，民國97年最後一次飛性能提升後的IDF經國號戰機所穿的飛行服，代表著榮耀，他也強調，穿飛行服的主要目的就是向大家表示，「我在退輔會的一天，我會好好照顧榮民及現役軍人退休後的就學就業，沒有別的意思。」

▲▼馮世寬穿著整套飛行服赴立院備詢。（圖／記者楊蕓攝）

▲馮世寬穿著整套飛行服赴立院備詢。（圖／記者楊蕓攝）

立法院22日邀請國軍退除役官兵輔導委員會主任委員馮世寬報告業務概況，並備質詢。馮世寬會前受訪時說，週末他看了航空作家王立楨寫的「我們必須去」，覺得很感動，「好像把我年輕的生涯通通寫了出來」，其中敘述「我不一定回得來，但我一定得去」，使他回想起年輕時為了國家執行任務的心境，有次掩護RF-104G戰機偵照，當時不知道回不回的來，但他一定會去。

馮世寬表示，他帶領退輔會，不管今天會不會得到立委的讚許，但他一定會做最好的業務報告，這就是今天把年輕時的飛行服穿來的原因。

談到身上的飛行服，馮世寬說，這是他擔任漢翔公司董事長期間，民國97年最後一次飛性能提升後的IDF經國號戰機所穿的飛行服，這是一種榮耀。

馮世寬表示，擔任國防部長期間，曾安排他去飛行，但因擔心被說作秀，後來決定不飛F-16或幻象2000戰機，而是駕駛由漢翔協助提升性能的IDF，但當時知道即將離任，最後沒有飛行。

馮世寬強調，今天穿飛行服來到立法院，主要目的就是向大家表示，「我在退輔會的一天，我會好好照顧榮民及現役軍人退休後的就學就業，沒有別的意思。」 

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