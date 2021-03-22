綠委憂疫苗調閱小組恐洩密　鄭麗文酸：唯一有洩密紀錄的是王定宇

▲立法院衛環委員會確認議事錄引發朝野立委衝突。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

首批AZ疫苗22日開始接種，立法院衛環委員會上午也上演「疫苗大戰」，國民黨召委陳玉珍上周臨時提案成立「疫苗採購調閱小組」，遭民進黨團質疑程序瑕疵，22日上午確認議事錄時，藍綠再度吵成一團，民進黨召委陳瑩在混亂中進行表決，最終民進黨立委以人數優勢，刪除該案，引發國民黨團不滿嗆「見笑轉生氣」，自己表決不成就用多數暴力反悔。

鄭麗文表示，上週程序毫無瑕疵，提出臨時提案時，衛福部在現場也有表達意見，當有人贊成、有人反對時，主席陳玉珍便要求表決，現場民進黨人數不足，表決失敗，就「見笑反生氣」要用多數暴力反悔，如果對事實有異議，那就調閱錄影帶看清楚說明白，怎能用多數暴力來否決已經發生的議事錄，豈不是天下大亂嗎？所有在國會表決通過的都可以用多數暴力說他不算數嗎？

鄭麗文痛批，民進黨是暴力黨，少數時不服從多數，就用肢體暴力，多數時不顧議事規則，就用多數暴力，完全不尊重民主遊戲規則、不尊重在野黨。連早上也在破壞議事規則，國民黨團在現場高喊抗議，召委陳瑩裝作視若無睹沒聽到，卻在混亂中宣布有進行表決。議事錄是有錄影公開的事實，如果民進黨來能硬凹，那從頭到尾都是黑箱的疫苗採購，難道民進黨沒有欺騙嗎？

鄭麗文質疑，衛福部採購疫苗的過程、價格、結果，通通都是黑箱，只有少數官員可以看，國會完全無法監督，連開秘密會議也不拿資料出來，成立調閱小組完全符合程序，過去民進黨經常成立調閱小組，為何只有這次不能，到底有什麼不可告人的秘密？

鄭麗文強調，疫苗採購牽涉道全民健康，一年以來BNT、莫德納疫苗，一下宣稱買到，但疫苗什麼時候來、來多少都不知道，AZ首批來了11萬劑，當時要怎麼來、何時來都不曉得，同樣也是被突襲，後面還有一千萬劑什麼時候會來也通通不知道，為何簽一個不透明、不平等合約？

鄭麗文表示，去年到現在，一直傳出民進黨大牌立委直接介入疫苗採購，為何不敢講明白，甚至有綠委稱，如果調閱小組有人洩密怎麼辦？她直呼，身為立委怎麼會有人這麼惡劣洩密，「唯一有洩密紀錄的就是王定宇曾洩露國防機密，難道民進黨怕的是自己家的委員嗎？」

針對民進黨團也提臨時動議，為避免疫苗採購生變，等確保疫苗取得無虞、保障國人健康，待國人施打完畢、疫情穩定後，再成立疫苗採購文件調閱專案小組。對此，國民黨團總召費鴻泰表示， 疫苗打完了也不需成立疫苗調閱小組，因為監察院審計部、行政院主計處自然會做這件事，但屆時木已成舟，也銷毀了證據，最後吃虧的是國人、國庫。

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