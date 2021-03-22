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批「疫苗調閱小組」只宣讀20秒就表決　劉世芳酸：比半分忠更快

▲▼劉世芳批評，國民黨團18秒強渡關山，到底在急什麼 。（圖／翻攝自劉世芳臉書）

▲劉世芳批評，國民黨團18秒強渡關山，到底在急什麼 。（圖／翻攝自劉世芳臉書）

記者楊蕓／台北報導

立法院衛環委員會22日再為成立「疫苗採購調閱小組」發生朝野衝突，國民黨召委陳玉珍上周臨時提案成立疫苗採購調閱小組並表決通過，卻遭民進黨團指控，陳玉珍提案只宣讀20秒，2分鐘內完成表決，質疑有程序瑕疵，民進黨立委劉世芳更在臉書上酸說，18秒強渡關山，國民黨急什麼？「比半分忠更快。」

劉世芳表示，上週四國民黨以違法粗糙的方式通過臨時動議，成立所謂「疫苗採購調閱小組」，從宣布該臨時提案到表決僅18秒，不但未提供提案文字、也不經任何討論就強行表決，甚至無視在場委員的異議。今天民進黨在衛環委員會試圖糾正違失，卻遭到國民黨暴力阻擾。

劉世芳表示，國民黨堅持要提案立刻成立調閱小組，清查疫苗取得的價格與供貨時程，這不僅可能違反我們與廠商間的保密協議，更可能因為期程的曝光為疫苗供應徒增變數，畢竟我們都知道有人在阻撓台灣疫苗採購。

劉世芳說，其實陳時中早已允諾在未來疫苗陸續運抵，國人順利全面施打後，會再向立法院進行秘密報告，提供相關資訊。因此，民進黨也提出臨時提案，「於確保疫取得無虞，保障國人健康，得國人施打完畢，疫情穩定後再成立調閱小組」，她強調，我們當然要監督施政，但也不該置民眾健康於風險中，「18秒強渡關山，國民黨急什麼？」

劉世芳強調，今天疫苗開始施打，蘇貞昌與陳時中也帶頭接種，消除民眾疑慮，希望國民黨能停止損人不利己的政治盤算，合作防疫，讓台灣撐過疫情。

▼民進黨團提出臨時動議。（圖／翻攝自劉世芳臉書）

▲▼劉世芳批評，國民黨團18秒強渡關山，到底在急什麼 。（圖／翻攝自劉世芳臉書）

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