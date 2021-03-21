蘇貞昌反對設疫苗調閱小組　陳玉珍：獨裁政府欺騙百姓

▲陳玉珍、蘇貞昌。（合成圖／記者屠惠剛攝）



記者黃巈禾／台北報導

對於國民黨立法院衛環委員會召委陳玉珍提案成立疫苗採購調閱小組，行政院長蘇貞昌21日重申，採購疫苗受保密協定，別因黨派利益不同，違反國際規範，以致於買不到疫苗。對此，陳玉珍回擊，限制國會議員代表人民行使監督之權，這是獨裁政府欺騙百姓的作法。

「疫苗調閱小組是人民主權的實賤」陳玉珍21日在臉書表示，如果大家認為中華民國是憲政國家，疫苗調閱小組絕無正當性問題，22日衛環委員會，民進黨團將挾人數優勢，透過確認議事錄的方式，想盡辦法要阻擋調閱小組成立與運作，事關重大，在此呼籲朝野立委不分黨派，透過調閱小組一起監督政府採購新冠疫苗，早日讓台灣步上正常經濟活動的管道。

陳玉珍指出，依《憲法》第六十三條，立法院有議決法律案、預算案、戒嚴案、大赦案、宣戰案、媾和案、條約案及國家其他重要事項之權，立法院是人民所選出來、代表人民執行國家主權的憲政機關，行政院施政經過立法院的監督，取得法理上的人民主權正當性，這是基本的憲法常識。

陳玉珍批評，衛福部屢次以保密為由，把疫苗採購當成國家機密，對立法院設限，顯然是違憲、違反人民主權原則的做法，何況調閱小組一樣可以舉行祕密會議，把應為保密的商業契約予以保護，並不會因此損及廠商利益，更不會讓國人喪失取得疫苗的機會，挾人民取得疫苗的理由，限制國會議員代表人民行使監督之權，違法違憲，這是獨裁政府欺騙百姓的作法，道理說不過去，也騙不了人民。

陳玉珍更指，還有人對疫苗調閱小組扣紅帽子，說立委是為了要取得採購合約書，以便傳給中共來打壓台灣，這種說法更是讓人啼笑皆非，若中共真要打壓，其實只要對外放一句話「你們這些疫苗大廠，誰把疫苗賣給台灣，就休想把任何藥品賣到大陸」，不用任何成本，保證所有大廠絕對不吭一句乖乖照辦，哪還需要拿到什麼合約書？這一點不需要多高深的兩岸關係研究，用常識即可理解，這種抹紅說法騙不了任何人。

陳玉珍認為，到今天為止，全世界已經有133個國家、總共4.3億劑新冠疫苗施打，台灣人才剛要打破鴨蛋，呼籲所有朝野立委，不要杯葛疫苗調閱小組的成立與運作，一起監督政府採購疫苗，讓有心上下其手的人能知難而退，共同為全國人民的健康謀求最高福祉。