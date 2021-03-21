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打完中文變好！大馬部長宣導「中國疫苗好處」　網笑翻：要美國的

▲▼馬來西亞科學部長凱里（Khairy Jamaluddin）。（圖／翻攝自推特／@Khairykj）

▲馬來西亞科學部長凱里向人們宣導接種疫苗的影片讓網友們笑翻。（圖／翻攝自推特／@Khairykj）

記者葉睿涵／綜合報導

馬來西亞科學部長凱里（Khairy Jamaluddin）為了證明中國科興新冠疫苗（Sinovac）安全有效，在18日親身上陣接種該疫苗。他事後在推特上傳影片，並用中文戲稱，他在打完科興新冠疫苗後，「中文也突然變好」，笑翻不少網友。

綜合馬來西亞當地媒體報導，中國科興生物技術公司（Sinovac Biotech）預計在27日將整批疫苗交付大馬，而18日就率先接種的凱里，是大馬首位接種者。為了證明科興疫苗安全有效，他接種後在推特上發布了一條宣導影片，用中文表示，科興疫苗是安全的，而且他在接種後「感覺很好，中文也突然變好」，呼籲民眾一起打敗病毒，保護自己和大家。

身為馬來人的凱里在影片中的中文雖然略有數個發音不標準，但顯然是經過一番苦練後的成果，因此在網路上引起很大的迴響，他幽默的玩笑也讓網友們都笑翻了，不少網友紛紛表示，自己要打俄羅斯或美國的疫苗，這樣就能學會俄語和英語了。

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