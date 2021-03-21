菲律賓控「中國220艘民兵船」近逼南海島礁！　海上照片公開

▲菲律賓表示，中國海上民兵3月7日駕駛220艘船艦，聚集在南沙群島牛軛礁（Whitsun Reef），他們對此感到擔憂。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

菲律賓政府20日引述海巡署通報內容指出，中國海上民兵7日駕駛大約220艘船隻現身南海，在南沙群島牛軛礁（Whitsun Reef）附近排成一列停泊。馬尼拉當局對此表示憂慮，而中國外交部和中國駐馬尼拉大使館目前皆尚未回應。

《路透社》報導，西菲律賓海國家工作小組指出，雖然當時天氣晴朗，但中方船隻「沒有展現出實際的捕魚活動，晚間也把燈全部點亮」。他們對於過度捕撈、航行安全與海洋環境破壞表達擔憂，誓言持續監測南海情勢，「和平積極追求」環境保護、食物安全和自由航行的目標。

菲律賓外交部長洛欽（Teodoro Locsin）透露，若將軍們提出要求，他就會透過外交途徑提出抗議。

▲菲律賓20日晚間提出的憂慮，被視為南海爭端的最新例證。（圖／達志影像／美聯社）



中國、台灣、馬來西亞、越南、菲律賓與汶萊都宣稱擁有南海部分主權，使得這條關鍵航道爭議不斷。雖然國際法庭2016年裁定，中國宣稱擁有該海域90％領土的主張無效，但北京對此不服，近年持續打造人工島，設立飛彈與戰機跑道。

北京1月推出《中華人民共和國海警法》，授權海警在所謂「管轄海域」向外國船隻開火。菲律賓稱此為「戰爭威脅」，提出抗議。美國也多次譴責中方霸凌鄰國，北京則批評華府干涉內政。

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