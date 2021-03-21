3歲童車內關4hrs「遭悶死」！嘴唇發黑死前忍痛　粗心園長秒被抓走

▲馬來西亞一名男孩被關在車內4小時後死亡。此為示意圖，與本新聞無關。（示意圖／達志影像）

記者葉睿涵／綜合報導

馬來西亞一名3歲小男孩遭幼兒園園長遺忘在車內4個多小時後才被發現，當時他已經陷入昏迷。男孩在緊急送院後仍回天乏術，不治身亡。49歲的女園長隨即遭警方逮捕接受調查。

綜合《新海峽時報》和《中國報》報導，男孩在3月16日早上7點45分，乘坐園長的車前往幼兒園，他當時身體狀況還十分健康，並坐在車後方的左側，車內同時還有1名同學。當他們抵達幼兒園後，老師將其中一名學生接下車，園長便將停在幼兒園外離開，她並未發現男孩仍坐在車後方，而當時車門和車窗都被關上了。

中午12點15分，園長到教室要接男孩返家時，被老師告知男孩今天缺席，她才想起男孩可能還在車內。當她趕到車上時，男孩已不省人事，她立刻叫來救護車，並不斷為男孩進行心肺復蘇（CPR）。男孩在幼兒園到蘇丹阿卜杜勒哈利姆醫院（Sultan Abdul Halim Hospital）的途中被宣布死亡，醫生表示，男童身上沒有發現外傷。

警方隨後根據《2001年兒童法》拘留了女園長以協助調查，並查封了載送男童的車輛。男孩的母親諾艾茲拉表示，雖然兒子的遺體看起來就像是睡著了一樣，但從他發黑的嘴唇可見，兒子生前應該忍受了相當大的痛苦。

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