柬總理讚「中國疫苗最安全」！　卻在月初帶頭打AZ：我太老了

▲柬埔寨總理洪森(Hun Sen)。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

柬埔寨總理洪森(Hun Sen)19日表示,中國新一批150萬劑科興生物公司疫苗將於26日運抵境內,強調「中國新冠疫苗是最安全的,至今所有接種者無不良反應。」但實際上,先前喊出要成為柬埔寨施打中國疫苗第一人的他,以年紀太大為由,在本月4日接種首批在印度製造的AZ疫苗。

綜合柬中時報、路透報導,洪森19日針對境內新冠疫苗接種計畫及疫情發表重要談話,證實政府向中國訂購的150萬劑科興生物公司(SinoVac Biotech)疫苗26日就會運抵柬埔寨,而第2批40萬劑則會在4月初拿到手。

「中國新冠疫苗是最安全的」,身為中國親密盟友的洪森19日強調,迄今該疫苗接種者均無出現不良反應。只不過,先前喊出要成為柬埔寨施打中國疫苗第一人的他,早在3月4日就與第一夫人、多名部長高官共同接種印度製AZ疫苗。

當時的68歲洪森在接種AZ疫苗後,駁斥公眾對中國疫苗安全性的疑慮,直指使用中國疫苗的國家遠比使用AZ疫苗的國家還要多,且就算是西方國家也在使用中國疫苗,但建議60歲以下族群接種中國疫苗、60歲以上族群接種AZ疫苗。

