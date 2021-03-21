柬總理讚「中國疫苗最安全」！　卻在月初帶頭打AZ：我太老了

▲柬埔寨總理洪森（Hun Sen）。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

柬埔寨總理洪森（Hun Sen）19日表示，中國新一批150萬劑科興生物公司疫苗將於26日運抵境內，強調「中國新冠疫苗是最安全的，至今所有接種者無不良反應。」但實際上，先前喊出要成為柬埔寨施打中國疫苗第一人的他，以年紀太大為由，在本月4日接種首批在印度製造的AZ疫苗。

綜合柬中時報、路透報導，洪森19日針對境內新冠疫苗接種計畫及疫情發表重要談話，證實政府向中國訂購的150萬劑科興生物公司（SinoVac Biotech）疫苗26日就會運抵柬埔寨，而第2批40萬劑則會在4月初拿到手。

「中國新冠疫苗是最安全的」，身為中國親密盟友的洪森19日強調，迄今該疫苗接種者均無出現不良反應。只不過，先前喊出要成為柬埔寨施打中國疫苗第一人的他，早在3月4日就與第一夫人、多名部長高官共同接種印度製AZ疫苗。

當時的68歲洪森在接種AZ疫苗後，駁斥公眾對中國疫苗安全性的疑慮，直指使用中國疫苗的國家遠比使用AZ疫苗的國家還要多，且就算是西方國家也在使用中國疫苗，但建議60歲以下族群接種中國疫苗、60歲以上族群接種AZ疫苗。

Cambodia PM Hun Sen receives shot of Made in India Covishield vaccine: Embassy of India in Cambodia pic.twitter.com/u4pZFedFAO — ANI (@ANI) March 10, 2021

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